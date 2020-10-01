Two Ghostly Figures Caught At Martha Chapel Cemetery On Google Maps(影片源自Youtube)

Google街景時常會捕捉到奇特的景象，像是有人發現「會飛的兔子」、「唐三藏還有孫悟空站在筋斗雲上」，或是詭異的「逛街女子有3條腿」、「六芒星圖案」等，這次Google街景出現毛骨悚然的景象，一顆看似正常的樹木，竟出現恐怖小孩的笑臉。

樹木出現詭異人臉(圖片截自影片)

這張街景圖，地點位於美國德州亨茨維爾（Huntsville）的「瑪莎教堂公墓（Martha Chapel Cemetery）」，遠遠看相當正常的一棵大樹，慢慢拉近觀看，會發現樹幹上有一坨灰色陰影，再仔細一看，這坨灰色陰影似乎是「小女孩的臉」，還帶著一抹詭異的微笑。

這張詭異的笑臉街景圖，最早出現在2018年8月24日，但最近YouTube頻道「YouTuber The Hidden Underbelly 2.0」，再次上傳該照街景圖，掀起網友熱議，甚至有人認為，小女孩的笑臉背後「有一個惡魔」。

不過有位網友看到照片，表示詭異小女孩其實是他女兒，當時他正在拍攝全景照片，由於女兒當下躲起來，因此如果從小女孩所在位置，旋轉180度之後，就會看到他本人正在設定裝備，還有在看雜誌的妻子；即使網友解釋似乎可信度很高，但大多人選擇相信這就是一張靈異照片。

(中時新聞網)