香港有1名孕婦極愛吃炸雞，在持續2天3餐都以炸雞作為正餐後，她的身體竟然出現異樣，孕婦除了肚子疼以外，在經緊急送醫後，從身體裡抽出數袋橘黃色血液，診斷醫生也檢查出孕婦已患有高脂血症，所引起的急性胰腺炎，導致孕婦體內的胎兒面臨死亡危機，所幸經由醫生抽出過多脂肪血管手術後，此名孕婦健康狀況逐漸康復，歷經此次的抽脂急救後，孕婦徹底嚇壞再也不敢連兩天大嗑炸雞了。

此名香港孕婦因極愛吃炸雞，因此在自己懷孕期間，連2天共6餐都選擇食用炸雞、炸豬肉，結果在發生肚子疼痛的狀況後，立即緊急送醫搶救，醫療團隊驚見孕婦體內的血管，幾乎抽出來的血液都呈現濃稠的橘黃色，令多數人驚嚇不已。

據了解，此名孕婦已有8個月的身孕，然在孕婦連續2天大嗑炸雞後，立即發生肚子疼痛的情況，家人發現後立即將她送往香港的克利福德醫院婦產科進行搶救。醫生發現孕婦的液血脂肪濃度極高，是正常人的25倍，醫生立刻以全血漿互換，將孕婦血管裡的濃稠橘黃色脂肪抽換，直到血管裡的橘黃色濃度變淡後，才放下心中的一塊大石頭。

孕婦在歷經此次急救後，徹底驚嚇到自己吃了過多的油炸食物，導致體內血管的脂肪濃度急速升高，表示日後會多加注意，也會節制自己不要過頭大嗑炸雞。婦產科醫師也表示，孕婦因受雌激素和孕激素的影響，體內的所有脂肪量皆會大增，因此建議懷孕期間，即便相當肌餓，也千萬不要攝取超額的熱量。

(中時新聞網)