相信不少人都看過，電視上不斷循環播放的八點檔中，曾演過某青梅竹馬偶然間發現對方竟然是自家企業合作夥伴的第二代等類似情節，沒想到現實生活中竟真實上演。一位女網友指出，她意外發現男友是大公司的小開，一走進公司便倍受矚目，甚是男友還被稱為「少董」。馬上在網上造成轟動，網友羨慕直呼「平凡人好難當」！

原PO在網路論壇Dcard上以「意外知道男友是小開」表示，和男友自高中就穩定交往一直到出社會，男友也完全沒有給她「富二代」的感覺。而2人家庭背景也算相似，同是做營造業，原PO自認為彼此都算是小康家庭而已。不過就在上個月，因緣際會下讓原PO開始倍感壓力。

原PO指出，某日受父親請託要送資料到客戶公司，剛好當天要約會，於是男友就順道載她去送資料。但到了目的地後，原PO觀察到男友出現越來越多怪異舉止，還戴上口罩帽子。一進入辦公室，保全竟直接稱呼原PO男友為「少董」，隨後途中更幾乎每個人都認識她男友，不斷對他打招呼。後來原PO才發現，男友就是那間大廠房的小開，而且兩家庭又有合作關係，根本就是八點檔劇情。

自從得知後，原PO開始莫名感到壓力，她表示「畢竟我家只是一間小小的營造公司，男友家是即將要擴二廠的大公司，兩家有合作關係。」 又剛好2人是男女朋友，雖然男友很愛她，但原PO仍怕被說是「攀龍附鳳」之類的閒話。

貼文一出，這誇張又令人羨慕的劇情很快引起熱議，網友紛紛表示「平凡人好難當啊」、「這不是偶像劇的劇情」、「假抱怨真炫耀」。但這劇情也遭網批根本是創作文，網表示「醒了沒？」、「交往那麼久不知道對方家裡是怎樣，誇張創作文」、「太創了啦，下去」、「好了啦這種炫耀文的下場我看多了，愛裡面有金錢合作關係就跟沒有水的魚一樣差不多沒了。」但原PO隨後也回應表示「真人真事，謝謝。」也有網友護航說「是不是見不得別人好就說人家創作啊」。

(中時新聞網)