美國著名商業雜誌《富比士》(Forbes)刊出一篇介紹台灣歷史與地理重要性的文章，介紹了台灣在近現代的戰略地位，包括二戰與冷戰時期，也說明了台灣的政治與經濟地位。文章還建議美國應該提供台灣F-35戰機。

20世紀初，英國地理學家哈爾福德·麥金德（Halford MacKinder）認為「中亞是歷史的地理樞紐」，俄羅斯掌握了中亞，因此在歐亞大陸上都佔據主導地位。這種看法被稱為「大陸戰略優勢論」。

與麥金德看法相反，美國歷史學家、海軍軍官馬漢（Alfred Thayer Mahan），則認為「控制海洋才是掌握全球力量的最可靠途徑」，這就是著名的「海權論」。

隨著時間的推移，兩人的理論都受到挑戰，新興的空中力量和其他創新技術，逐步拉近了國與國之間的地理距離，同時也削弱了地理學上的戰略意義，但一般認為，馬漢的海權論仍比較經得起考驗。

世界上有些地方在軍事和經濟上，就具有非同尋常的重要性，要是此處發生立場改變，就可能標誌著一個時代的結束，或是新全球秩序的開始。

台灣就是這樣一個舉足輕重的地方。

台灣是日本和菲律賓之間最大的島嶼，因此許多美國戰略家認為，台灣對於遏制日益強大的中國大陸軍事力量，具有至關重要的關鍵位置。

相同的，中國大陸也非常重視這個「第一島鏈」，雖然台灣東邊還有其他島嶼，但是其他島嶼沒有台灣那麼大。第一條島鏈大約從堪察加半島一直延伸到婆羅洲，是中國大陸進化到藍水海軍真正的戰略障礙。

北京希望有朝一日，中共海軍能夠成為太平洋的主要力量，相對的，華盛頓則試著防止這種結果，並作為其國防戰略中的首要目標。因此美國各戰略部門，計劃利用第一島鏈作為抵制北京向外擴張主的主要場所。

雖然川普政府近年的動作很多，但扼止北京的海洋雄心，並不是川普政府才開始。在歐巴馬總統時代，美軍戰略眼光就從歐洲、波斯灣，向太平洋方面的轉移。華盛頓的戰略分析公司Capital Alpha Partners，著名分析師拜倫‧卡倫（Byron Callan）曾在9月20日的報告中指出，「無論誰贏得2020年美國總統大選，台灣都會是中美之間的激烈爭論點。」

台灣在西太平洋的中心地位，來自多個因素。首先，台灣島是日本和東南亞之間群島中，最大的島嶼，沖繩島是第二大，但是沖繩島僅寬11公里，儘管該島容納了一半數量的駐日美軍，但是沖繩島的美軍基地其實無險可守，一但戰爭爆發，很容易遭共軍破壞。相比之下，台灣的土地面積是沖繩的30倍，因此可以提供更多的隱蔽和機動空間。

其次，台灣（正式名稱應該叫「中華民國」）本身就是一流的經濟大國。台灣有眾多半導體技術公司，比如台灣積體電戰，引領世界先進技術。第三，台灣比其他島嶼更接近中國大陸。台灣的技術力可從1949年中國大陸共產革命後，大量人才被驅趕到台灣而形成。

更直接的原因：如果中國大陸控制了台灣島，就可以確保中共海軍在第一島鏈取得向東擴展的能力。這將壓迫到美軍及其盟國，在西太平洋的控制力，以及其他附近島嶼也會受到極大的威脅。

在華盛頓承認中共為中國合法政府之前(1979年美國與北京政府建交)，美國原本在台灣島上駐有3萬名美軍。這些美軍已經離開台灣40年了，要是再駐軍台灣，很可能引發與北京的衝突。

儘管台灣方面的國防設想是，要是中共對台灣進行兩棲登陸、空襲、海軍封鎖等軍事動作，美軍或許將做出回應，因此台灣的戰略思考一直是抵抗到美軍來援。但實際上，我們無法保證華盛頓能及時做出回應。畢竟，中國大陸是擁有核武庫的大國，戰爭升級的危險，將壓迫美國對局勢的評估。

美國今天的戰略是為台灣提供足夠的本土防衛能力，以阻止或擊退來自中國大陸的攻擊。這就是華盛頓向台北出售66架F-16V多用途戰鬥機的原因，以補充中華民國空軍已經擁有的140多架F-16。華盛頓在今年夏天又同意升級愛國者防空系統、出售M1艾布蘭戰車、魚雷、阿帕契攻擊直升機、戰術火箭等軍備武器。

但是，北京最近在香港、南海和其他地方，採取的較強硬行動表明，北京的軍事信心似乎正在增強，在此建議，華盛頓應該考慮出售更先進的軍備給台灣，比如F-35聯合打擊戰鬥機、THAAD先進飛彈防禦系統這類更有效的武器，從而進一步增強台灣的本土威懾能力。

例如，陸戰隊型的F-35B具有垂直起降性能，一但中共攻擊台灣的空軍基地，迫使台灣的主力戰機無法出動時，這些垂直起降戰機可以做為後援力量，並且F-35B還具有雷達匿蹤力，這樣的性能可以更有效阻止中共對台灣試圖攻擊。

要記住，給台灣有效的裝備，不僅僅是確保台灣的自由，對美國而言，如果北京進入第一島鏈，西太平洋地區的一切戰略格局都將發生變化。

(中時新聞網)