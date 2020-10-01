前年5月的「499之亂」引爆全台，許多民眾不惜繳納高額違約金也要申辦，如今30個月的合約即將期滿，面臨續約問題，也讓499之亂Part2提早開打。

全台超過百萬人申辦的499吃到飽即將在11月到期，各大電信業者也出招搶續約，其中三大電信之一的台灣大哥大推出續約「4G、網內雙飽」方案，同時再送每月網外90分鐘優惠，而三大電信外的台灣之星一樣祭出4G、網內雙飽，並送網外、市話299分鐘，亞太則是為了吸引顧客，除了4G、網內雙飽，網外200分鐘免費外還送千元賣場禮券。

而電信龍頭中華電信新的499方案相較前年則是縮水不少，除了維持4G吃到飽外，網內互打免費驟降至前5分鐘免費，網外也從90分鐘調降為40分鐘，必須要升級599方案才能維持原本優惠。

根據《TVBS》報導，有民眾控訴自己升級599方案後，竟收到中華電信客服簡訊表示「立即生效」，質疑明明還有2個月才到期卻遭提早升級，懷疑自己被坑殺，對此客服則表示前4個月比照原資費計算。

對此3C達人廖阿輝表示，若現在就提前換約，比照合約到期才續約，等於是賺了2個月，且電信業者幫你吸收這2個月的違約金。

而針對其他電信業者方案，廖阿輝也表示，還是要看自己生活區域而定，例如亞太與台灣之星，儘管優惠較佳，但部分地區收訊跟網速可能就會比較低，民眾務必將這點考量進去。

(中時新聞網)