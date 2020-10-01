歐陽娜娜昨晚登上央視十一國慶晚會獻唱《我的祖國》惹爭議，讓「台灣第一名模」林志玲也捲入風波，被網友挖出去年赴大陸內蒙古做公益，與當地小朋友合唱《我和我的祖國》畫面。對此，親綠名嘴鍾年晃也無懼雙標之嫌，在節目上親解歐陽娜娜與林志玲不同之處。

鍾年晃昨晚在節目中親解歐陽娜娜與林志玲唱《我的祖國》差在哪？他說，關鍵不在於你唱什麼歌，關鍵在你在什麼場合歌，稱林志玲是在內蒙古跟小朋友一起的慈善活動，「我們現在不是國民黨以前的威權時代，你敢去我就禁唱。」

鍾年晃還說，台灣有多少藝人去對岸發展，有多少人登過春晚演唱，我們有對他們有任何處罰嗎？「沒有，因為那個不叫政治活動，林志玲在內蒙古那個也不叫政治活動，可是歐陽娜娜這個國慶晚會不折不扣就是政治活動。」

歐陽娜娜昨晚登上央視舉辦十一國慶晚會，和眾星合唱《我的祖國》，由於這段節目是預錄，歐陽娜娜也被發現全程對嘴，演唱後沒有發言，畫面是群星和大陸風景畫面交錯呈現。除了大合唱，歐陽娜娜只獨唱其中一句，個人鏡頭特寫只有5秒。

(中時新聞網)