全聯規模雖不及好市多、家樂福，但較為便利與分布點廣，成為家庭主婦們的最愛。日前全聯在臉書推出「今日我最美」單元，更貼出4張美照，貼文曝光後網友全歪樓笑翻，直說「我看了三小」。

全聯在「今日我最美」單元貼出4張美照，讓網友歪樓笑翻 ，直問「真的不是保險套廣告？」(圖／全聯福利中心)

全聯小編28日在臉書PO文「又到了大家最喜歡的今天我最美單元」，但表示大家總是只看外在美，忽視內在美，因此要在這次「全聯健康美麗節」貼出不一樣的美照，讓大家明白內在美。隨後貼出4張「美照」，分別是「蜜雪兒的血管內壁」、「彭秋鳳的舌頭表面」、「安妞噗噗的喉頭」與「Nanako的直腸」。

但刻意設計過的排版，讓不少網友笑翻，紛紛歪樓留言「我還以為這是保險套廣告」、「好粉嫩啊，我是說喉頭」、「我懷疑你在開車，但我沒有證據」、「胖虎要進來了」、「這不會被臉書馬賽克嗎XD」、「全聯才是老司機」、「還以為是小夫的...」、「還以為加入了什麼奇怪的18禁粉絲團」、「我想到其他洞口了，好糟糕」、「身為醫護界笑得很開心，覺得正向」。

Yooooo～ 又到了大家最喜歡的 「今天我最美」單元... 由全聯福利中心發佈於 2020年9月27日 星期日

(中時新聞網)