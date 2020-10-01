美中關係進入數十年來最緊張的時期，許多人開始討論一旦兩國開戰是否會引發核戰爭的問題。從數十年來的核武理論與國際戰略的經驗來看，絕大部份的專家都認為在可預見的未來已經不太可能在戰爭中使用核武。雖然如此，美國在使用原子彈2度轟炸日本之後，確實曾經有4次考慮過對中國大陸動用核武，而且其中2次是與台灣海峽有關。

美國首次考慮對大陸動用核武是在1950年的韓戰期間，當年麥克阿瑟將軍仁川登陸後一路打到鴨綠江畔，毛澤東以抗美援朝志願軍的名義派兵參戰，阻止了美軍的攻勢。當時美國國會提議對北韓部隊與靠近北韓的東北城市發動核武攻擊，以快速結束韓戰，此一建議獲得麥克阿瑟的支持，他列出了北韓與大陸東北地區的攻目標名單，並要求部署34枚原子彈，當時美國總統杜魯門甚至對媒體說，美軍遠東指揮官有權決定使用這批原子彈。

1951年3月載著原子彈的B-29轟炸機已進入關島，美軍戰機開始對東北的目標城市進行偵察。不過美國的動作引起蘇聯疑慮，加強了遠東地區的軍事部署，英法等歐洲國家也擔心其國內美軍基地遭到蘇聯報復攻擊，最後杜魯門認為風險太大而將原子彈撤回美國，此一決定也影響了他與麥克阿瑟的關係。

韓戰結束後，台海緊張情勢升高，美國第2次考慮對大陸動用核武。美台於1954年簽訂《中美共同防禦條約》，國軍自大陳島、一江山撤退，雖然美軍方曾提議討論動用核武，但當時艾森豪總統一直到1955年才認真看待此一問題。當時美國國務卿杜勒斯表示，如果共軍要奪取金門、馬祖，美國會考慮使用原子彈，同時已裝備原子彈的B-36轟炸機也被派往關島駐守，這批原子彈最後在關島停留了4年才撤回美國本土。

1958年金門砲戰期間，美國再次打算對大陸發動核武攻擊，向關島部署了5架載有原子彈的B-47轟炸機。圖為B-47同溫層轟炸機。（圖／美國空軍）

第3次對大陸進行核攻擊的計劃是在1958年金門砲戰開打後，美國空軍持續從關島和日本向金門運送物資，由於情勢緊急，美軍再次提議對大陸發動核武攻擊，並向關島部署了5架載有原子彈的B-47轟炸機，準備轟炸廈門與附近的城市。當金門也曾研議過以大型火砲發射戰術型核彈，最終因當時美國艾森豪總統認為動用核武牽動過大，金廈間的砲戰亦日漸趨緩而作罷。

由於原子彈的威嚇力量驚人，毛澤東也在1955年決定加速研製原子彈，當時研發的相關設施主要在新疆羅布泊。數年後原子彈研發相關設施被深入大陸偵察的美軍U-2偵察機拍攝到照片，美軍研判中共已開始發展原子彈，並估計會在1965年前進行試爆。當時美國總統甘迺迪在1963年找蘇聯赫魯雪夫聯手對大陸核設施進行先發制人的打擊，當時中蘇關係雖已決裂，但赫魯雪夫仍拒絕與美國聯手打擊另一個社會主義國家。甘迺迪後來打擊大陸核設施牽涉太廣而未單獨行動，未料隔年大陸就正式宣布原子彈試爆成功，美國第4次對大陸的核武攻擊計劃終歸未能實施。

隨著國際冷戰情勢轉變，美中在1972年建交，雙方進行了近50年的積極交往。近幾年美中關係又因兩國戰略競爭發生劇變，致使美中關係出現雙方建交以來最嚴峻時刻，雖然國際上都已體認到核武幾乎不可能使用，但回顧美軍打算對大陸動用核武計劃仍讓人覺得驚心動魄，核武大國間戰略誤判可能引發意外的核武災難顯非聳人聽聞。

(中時新聞網)