針對美國總統川普將中國大陸當做攻擊對象、對台灣示好。學者關弘昌表示，台灣面對美中競爭，應避免意氣用事或是與大陸硬碰硬，吃虧的一定是台灣，要以智而非力。

台師大東亞學系副教授關弘昌在《美中對立下國際新情勢研析與建議》論壇中表示，川普對台灣友好，只是對中國大陸競爭的布局，台灣不用太高興。面對中國大陸，台灣要以智而非力，最優先的應是避免意氣用事或是硬碰硬，不要與大陸發生正面衝突；第二則是思考如何改善兩岸關係，確保台灣在美中台三方關係中的角色效應。

關弘昌呼籲，面對美中競爭，台灣應保持兩個原則︰一是善用智慧面對中國大陸，兩岸大小不對稱的形態，硬碰硬，吃虧的一定是台灣，台灣應該要有智慧，而不是靠蠻力面對大陸；二是廣結善緣，不只是美國，也要與中國大陸保持友好。

關弘昌分析，川普把中國大陸當做攻擊對象，只是建立一個外在的威脅，擬轉移美國人民對其施政爭議，如種族、新冠疫情等的不滿情緒，營造民眾的支持，並把美國民眾就業機會的流失歸咎於中國大陸。

(中時新聞網)