連日來大陸上市券商密集發佈定向增資方案，引起了市場廣泛關注。看到9月29日，天風證券公告指出，董事會審議通過增資案，擬以非公開發行股份方式募集資金合計約128億元（人民幣，下同）擬用於發展投資與交易業務、擴大信用業務規模、增加子公司投入、償還債務和補充營運資金等

而實際根據《21世紀經濟報導》指出，今年以來，大陸已有11家A股券商發佈募資方案，其中6家上市券商的定增已經完成，合計募集資金612.05億元，另有5家上市券商尚在推行中，預計募資總額約468.56億元。11家上市券商合計（擬）募資額約1080.61億元。

甚至看到在債券融資方面，據Wind數據顯示，截至9月30日，大陸各家券商累計通過發行信用債融資1.65兆元，較去年同期增長73.72％，發行債券類型包括ABS、短融、可轉債、公司債等。

蘇寧金融研究院特約研究員何南野認為，整體政策對券商再融資是鼓勵的，大券商策略對券商的業務定位和資本運作策略都有較好的引導作用。同時，大型券商策略對各大券商也是風險，有可能在政策面推動行業間併購整合的發生，加速優勝劣汰，也間接迫使券商加大融資，加快發展。

(旺報 )