中國移動9月30日表示，從2004年以來累計投入超過550億元（人民幣，下同），開展鄉村村通工程、電信普遍服務試點專案，已經實現超過12萬個自然村通電話、超過8萬個行政村通寬頻。目前中國移動在全大陸行政村的4G網路覆蓋率已經超過98％。
而根據快科技報導，引述大陸工信部的數據顯示，截止2020年8月底，大陸行動電話用戶為15.98億戶、普及率每百人擁有114.2部，其中4G用戶12.9億戶、移動互聯網用戶13.33億戶。
實際上，近日大陸國新辦舉行新聞發佈會介紹數字中國建設峰會有關情況時，大陸國家互聯網信息辦公室副主任楊小偉介紹，目前全大陸的行政村通光纖和通4G的比例已經雙雙超過了98％，光纖到達率和4G覆蓋率已經基本實現了城鄉無差別。
楊小偉更指出，5批電信普遍服務試點共支持了4.3萬個貧困村的光纖網路建設和9200個貧困村的4G基站建設。相關部門大力支持基礎電信營運商的降低資費水準，惠及超過1200萬戶貧困群眾。
(旺報 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。