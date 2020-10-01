中國移動9月30日表示，從2004年以來累計投入超過550億元（人民幣，下同），開展鄉村村通工程、電信普遍服務試點專案，已經實現超過12萬個自然村通電話、超過8萬個行政村通寬頻。目前中國移動在全大陸行政村的4G網路覆蓋率已經超過98％。

而根據快科技報導，引述大陸工信部的數據顯示，截止2020年8月底，大陸行動電話用戶為15.98億戶、普及率每百人擁有114.2部，其中4G用戶12.9億戶、移動互聯網用戶13.33億戶。

實際上，近日大陸國新辦舉行新聞發佈會介紹數字中國建設峰會有關情況時，大陸國家互聯網信息辦公室副主任楊小偉介紹，目前全大陸的行政村通光纖和通4G的比例已經雙雙超過了98％，光纖到達率和4G覆蓋率已經基本實現了城鄉無差別。

楊小偉更指出，5批電信普遍服務試點共支持了4.3萬個貧困村的光纖網路建設和9200個貧困村的4G基站建設。相關部門大力支持基礎電信營運商的降低資費水準，惠及超過1200萬戶貧困群眾。

(旺報 )