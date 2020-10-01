外型出眾的楊恭如，曾捲入富商包養傳聞。(本報系資料照)

娛樂8點半》被譽為「最美亞姐」的香港女星楊恭如，當年星途順遂，憑著演出電視劇《雪花神劍》、《我和殭屍有個約會》、電影《風雲》等人氣作品，成為港台知名紅星。然而追求者眾的她，最後也因為一段與「上海首富」周正毅的婚外情，毀了她原本一片美好的星途。

自移民自加拿大的楊恭如，外型清麗又擁有留洋的加拿大約克大學經濟系學士高學歷，當年踏入演藝圈，自然吸引不少男性追求，還曾與古天樂、王傑、鄭伊健等一線男星傳出緋聞。

然而在眾多緋聞中，楊恭如最受矚目的就屬與富商周正毅的一段情。楊恭如與周正毅同為上海人，當初楊恭如母親在上海置產，因此在朋友介紹下認識了曾被《富比士》雜誌封為「上海首富」的周正毅。而周正毅更在一次會面中，對楊恭如的美貌驚為天人，展開追求。

楊恭如2002年被目睹與周正毅一起從上海返回香港，出手也變得富貴，突然搬近月租高達12萬港幣(約45萬台幣)的豪宅，成為李澤楷鄰居，還有豪車代步。

雖然楊恭如始終對外否認這對戀情，但看在周正毅妻子毛玉萍的眼裡，可不這麼想。某一天，楊恭如突然傳出在銅鑼灣某間義大利餐廳被一位女子怒搧巴掌，力道之大讓楊恭如的眼鏡也被打飛，還被罵一句「妳幹嘛搞我老公！」

據悉，這位掌摑楊恭如的女子，正是毛玉萍。更有傳言指出，對周正毅感情事一向睜隻眼閉隻眼的她，之所以會如此生氣，都是因楊恭如不甘當小三，用盡千方百計逼宮，要周正毅趕快處理這段三角關係。

2003年，周正毅在上海因罪入獄，毛玉萍也在香港被廉署控以串謀造市等罪名被判監，楊恭如隔年也遷出豪宅，前往大陸發展，但聲勢已難回當年。

在 Instagram 查看這則貼文 好久没回香港啦……💋💋💋💋 Kristy Yang（@kristy_yang17）分享的貼文 於 PST 2018 年 12月 月 27 日 上午 3:24 張貼

而掌摑事件的5年後，楊恭如首度在大陸節目中坦承當過第三者，她說被打當下就知道對方是男友的女友（毛玉萍與周正毅有實質婚姻但沒辦理結婚手續），但以前拍戲也被打過巴掌，所以沒什麼感覺，也不覺得是羞辱，「畢竟這件事是幾年前的事情了，希望大家能夠祝福我，祝我將來可以找個好老公。」

不過如今46歲的楊恭如，還在情路上尋尋覓覓，一有空就與母親遊山玩水，相當享受單身生活。

(中時新聞網)