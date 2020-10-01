大陸貴州發生一起女子失蹤死亡的事件，誇張的是家屬並不知道，這名女子究竟是何時到了緬甸，直到家屬見到死者被埋在泥裡身亡照片仍無法置信。

據《貴州電視台》報導，貴陽市朱昌鎮一命叫做余金花的女子，9月17日接到噩耗，原來她的妹妹在緬甸身亡，關鍵是，在此之前家人從未知道，妹妹什麼時候到了緬甸！

這名死者名叫余金萍，今年25歲，根據余金花表示，「妹妹5月28日出門，跟我們講的是她去雲南賣衣服」，期間，余金萍和家人一直保持聯繫，直到事發當天，家人接到消息得知她遇到泥石流死了。

貴州25歲女子突然死在國外。（圖／翻攝自貴州電視台）

不過余金花一家人原先以為是惡作劇，當對方把身亡照發給她後，她瞬間就愣住了，照片裡的人確實很像妹妹。根據余金花提供的照片來看，那個地方似乎真的發生塌方，搭建的房子被沖垮，其中一名女子被埋在泥濘裡。家人對於余金萍喪命的消息非常難過，但不能接受的是，事發地點竟然是在緬甸，在此之前，妹妹一直告訴家人是到雲南賣衣服。

對於妹妹的死因，余金花始終覺得有問題，「如果是一般的土石流，她不可能是這麼平平的躺著，我們看到她手都是捏得緊緊的」，此外，她還表示，妹妹曾多次跟她說過要回家，並且還借錢。為了釐清真相，余金花一家人不斷打探消息，最終得到了一個讓他們難以置信的內幕，「她是被人騙過去的，而且是被人帶著偷渡過去的」！

家人接到消息得知余金萍意外身亡。（圖／翻攝自貴州電視台）

另外，死者友人也曾接到余金萍的電話，「她說她好害怕，我問她細節，她又不肯說，她有時候發消息在群組裡，說完蛋了，我完蛋了，要麼就是完蛋了，我死定了，就說這些話，而且具體問她，她又不細講」！余金花事後登錄妹妹的微信，聯繫上兩名女孩，她們向余金花表示，她們想從緬甸回家，她們是被朋友騙過去的。

聊天記錄。（圖／翻攝自貴州電視台）

余金花經瞭解得知，這兩名女孩年紀才16歲，疑似從事賣淫，而她的妹妹也很有可能跟她們一起前往緬甸從事賣淫的工作。余金花事後更得知，一名在緬甸的男子在貴州養了一群人，負責哄騙當地女子到緬甸賣淫，於是她立即向貴陽市朱昌鎮的派出所報案。

整起事件已經過去了2個多星期，但余金花仍未接到警方的任何立案消息，這讓家人相當焦急。余金花表示，現在只想找到妹妹，希望警方能將這個不肖集團份子繩之以法。

女孩慘成泥屍。（圖／翻攝自貴州電視台）

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)