小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（1日）新聞重點。

【1】禿鷹案 李進誠10年刑改輕判6月

前金管會檢查局局長李進誠，涉嫌洩漏查黑中心偵辦進度讓股市禿鷹牟利，一審依圖利等罪將他重判10年徒刑，案經上訴後，歷審在貪汙重罪和洩密輕罪來回擺盪，纏訟近15年，高院更三審昨日依洩密罪將他判刑6月，可易科罰金。檢方可上訴。

【2】恢復徵兵制 國防部態度保留

兩岸局勢緊張，「徵兵」成熱議話題。但國防部對恢復徵兵與徵女兵，皆持保留態度，國防部發布新聞稿表示，考量常備及後備部隊人力均屬充足，允宜審慎評估。軍方消息官員說，沒有恢復徵兵制的規畫。

【3】口罩國家隊又出包 售上百萬片

又見口罩國家隊出包！位於台中的口罩製造商釩泰公司，涉委託未經許可的雲林丞威公司製造醫用口罩，並已販售出上百萬片口罩，彰化地檢署指揮專案小組搜索2公司並查扣相關機台、口罩，偵訊後將55歲釩泰李姓負責人及48歲丞威謝姓負責人，依涉嫌違反《藥事法》，各諭知50萬、100萬元交保。

【4】萊豬民調 逾6成反對進口

總統蔡英文突襲式宣布將在明年開放含萊克多巴胺的豬隻進口，草根影響力文教基金會昨天公布調查指出，有63％的民眾不贊成含瘦肉精的美豬進口，也有67％的民眾認為開放含瘦肉精美豬進口應考慮食品安全問題較多，遠高於外交經濟較重要的13％。

【5】學者看川普 外表強硬內心很虛

美國總統大選辯論首場聚焦國內議題，國政基金會國安組召集人林郁方認為，川普雖然看起來很強硬，但是內心其實很虛。後續談及外交時，川普一定大為宣揚「為美國賺很多錢」。

(中時新聞網)