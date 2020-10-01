真實體驗駕駛視線死角 提升師生確保自身安全 07:512020/10/01 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 亞東技術學院配合交通部、教育部政策指導與政令宣導，於9月30日與台北區監理所合作，推動防禦性駕駛活動。（亞東技術學院提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 亞東技術學院配合交通部、教育部政策指導與政令宣導，於9月30日與台北區監理所合作，推動防禦性駕駛活動。（亞東技術學院提供） 亞東技術學院配合交通部、教育部政策指導與政令宣導，於9月30日與台北區監理所合作，推動防禦性駕駛活動。（亞東技術學院提供） 亞東技術學院配合交通部、教育部政策指導與政令宣導，於9月30日與台北區監理所合作，推動防禦性駕駛活動，讓師生實際上大客車駕駛座，真實體驗駕駛視線死角，教導師生如何避開危險區域，以確保自身安全。 亞東技術學院指出，藉由讓師生實際體驗大客車駕駛座，進一步了解駕駛視線死角等問題，當在道路中遇到大客車時，可更謹慎、更小心，確保自身安全。 (中時 ) #師生 #駕駛 #自身安全 #安全 #體驗 也許您會感興趣 其他人正在看 社會熱門新聞 熊熊不雅片外流禍首抓到了？知名論壇爆淪台版N號房 - 社會 竹科高富帥激戰偷拍 高學歷正妹受害 心得分類影片：爽翻 - 社會 獨唱KTV太寂寞叫傳播妹 「狂搖」1分鐘影片萬人朝聖 - 社會 竹科高富帥前妻「正妹星座專家」 新婚夜竟狂啪酒店妹 - 社會 雞不可失！ 男友躺床專心DIY 女友全程拍下轉傳挨告 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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