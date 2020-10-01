亞東技術學院配合交通部、教育部政策指導與政令宣導，於9月30日與台北區監理所合作，推動防禦性駕駛活動。（亞東技術學院提供）

亞東技術學院配合交通部、教育部政策指導與政令宣導，於9月30日與台北區監理所合作，推動防禦性駕駛活動。（亞東技術學院提供）

亞東技術學院配合交通部、教育部政策指導與政令宣導，於9月30日與台北區監理所合作，推動防禦性駕駛活動，讓師生實際上大客車駕駛座，真實體驗駕駛視線死角，教導師生如何避開危險區域，以確保自身安全。

亞東技術學院指出，藉由讓師生實際體驗大客車駕駛座，進一步了解駕駛視線死角等問題，當在道路中遇到大客車時，可更謹慎、更小心，確保自身安全。

(中時 )