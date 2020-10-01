20歲藝人歐陽娜娜近年來將重心移往大陸，今年她受邀上央視《中國夢祖國頌2020國慶特別節目》，引來許多評論，昨(9/30)晚上她不畏風雨登上央視舞台，和任達華、惠英紅等人同台高唱〈我的祖國〉，她以一襲大紅色禮服現身，節目採預錄、對嘴形式，輪到她特寫時，她露出燦笑唱出：「看慣了船上的白帆」、「朋友來了有好酒」，似乎心情沒受影響。
歐陽娜娜6年前出道，12歲時辦了個人首場演奏會，成為台北國家音樂廳有史以來年紀最小的獨奏家，曾有報導指出她因代言、作品不斷，光是半年就賺了超過3億，成為家中重要支柱，歐陽龍則否認此事，強調家裡每個人都財務獨立，不存在「靠誰」的說法。
人氣直飆的歐陽娜娜，受邀上央視國慶節目後就掀起許多網友熱議，網紅陳沂怒批：「要懲處就快點」，黃立成強調：「我挺的是藝人的創作和表演自由」，徐乃麟則請政府大器一點，不要為難藝人，劉樂妍則支持歐陽娜娜，大讚她才是個「對台灣有貢獻的人」。
面對外界評論，歐陽娜娜沒正面回應，只在IG分享感觸，用英文寫下生活很美好，父親歐陽龍昨表示會再找時間對外說明，而昨晚歐陽娜娜和張韶涵等人在晚間8時左右，現身央視國慶節目，大陸《環球時報》官方微博也轉發相關影片，寫下：「就算有民進黨當局的恐嚇，今晚，歐陽娜娜照樣跟任達華、惠英紅等港台同胞共同演唱了〈我的祖國〉。」
(中時新聞網)
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