日本防衛省在面對中方軍事迅速現代化，還有北韓威脅不斷之際，要求增加8.3%軍事預算，而這是超過20年來最大的升幅。

據CNN新聞網9月30日報導，防衛省周三下午宣布了高達519億美元（約1.5兆台幣）的國防預算草案，說這有助於日本軍方提升因應來自網路，太空與電磁戰威脅的能力。

而防衛省建議的新開支中，有6.9億美元（近200億台幣）將擴增自衛隊的宇宙作戰隊與宇宙狀況監視系統，而3.4億美元（近100億台幣）將用來打造網路防衛隊，並增強電磁戰力。

(中時新聞網)