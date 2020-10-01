1.5兆 20多年來最高 日要增8.3％軍費抗陸與北韓 07:442020/10/01 中時新聞網 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本防衛省在面對中方軍事迅速現代化，還有北韓威脅不斷之際，要求增加8.3%軍事預算，而這是超過20年來最大的升幅。 據CNN新聞網9月30日報導，防衛省周三下午宣布了高達519億美元（約1.5兆台幣）的國防預算草案，說這有助於日本軍方提升因應來自網路，太空與電磁戰威脅的能力。 而防衛省建議的新開支中，有6.9億美元（近200億台幣）將擴增自衛隊的宇宙作戰隊與宇宙狀況監視系統，而3.4億美元（近100億台幣）將用來打造網路防衛隊，並增強電磁戰力。 (中時新聞網) #日本 #中國大陸 #軍費 #北韓 #戰力 也許您會感興趣 其他人正在看 軍事熱門新聞 費時8年 美國空軍完成B-1轟炸機升級 - 軍事 富比士專文介紹台灣 稱為「歷史與地理的樞紐」 - 軍事 美軍B-52轟炸機突發緊急狀況 發出求救訊號 - 軍事 陸首派殲10C赴泰再戰獅鷲 為0：4完敗雪恥 - 軍事 影》空中加油擦撞 美F-35B加州墜毀 KC-130J迫降 - 軍事 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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