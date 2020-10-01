今天就是中秋連假了，吃烤肉早已成為國人中秋節例行的活動，最近大家忙著準備烤肉食材，但究竟該怎麼挑選搭配食材，才能吃的健康又美味呢？北投健康管理醫院營養師潘富子指出，應該多選擇原型食物、減少加工食品，像是香腸、甜不辣、百頁豆腐等食材，以免吃下過多的鹽和脂肪。

以下4種常見的烤肉食材，潘富子建議應該少量攝取：

1.甜不辣：以市售用魚漿做成的甜不辣，製造過程中需經過油炸，油脂含量不少，以3片甜不辣約120克來說，相當於1碗白飯的熱量以及320毫克的鈉，若再加上烤肉醬的熱量及鈉含量，更是不容小覷。以60公斤體重的成人來說，需要快走1個小時才能消耗掉這些熱量。

2.香腸、培根等加工肉品：香腸是以油脂豐富的五花豬肉絞碎與調味料混和灌製而成，屬高脂肪、高熱量、高膽固醇的食品。一根香腸就有高達240大卡的熱量，再經過炭烤調味，熱量又往上加，吃下肚後熱量相當於成人半份正餐所需的熱量，相當可觀。培根的熱量更是超標，直接被歸類於食物中的油脂類，一片約34公克的培根就有146大卡，鈉含量165毫克。

大部分的加工肉品在製造過程中為了延長保存期限及口感，皆含有過量的鹽及油脂。21016年，美國癌症研究機構和世界癌症研究基金會共同發表一篇論文指出，食用加工肉品會增加罹患胃癌的機率；世界衛生組織也已將加工肉品列為第一級致癌物。

3.百頁豆腐：為了製造出綿密的口感，百頁豆腐在製造過程中添加不少油脂，其在豆製品當中油脂含量是最高的，每100公克的百頁豆腐熱量為196大卡的，熱量是一般豆腐的2～3倍，脂肪含量更高出5～6倍。

4.人造奶油：烤肉時也常見用奶油調味來烘烤食材，像是奶油絲瓜、奶油蛤蜊、奶油金針菇等。若是選擇人造奶油（乳瑪琳），雖不含反式脂肪，但其中的棕櫚油含有大量飽和脂肪酸，攝取過多容易導致動脈硬化、提升低密度脂蛋白膽固醇（LDL）和心血管疾病的風險。

潘富子提醒，烤肉時可以多攝取蔬菜及全穀根莖類，它們都含有豐富的植化素，能夠幫助抗氧化，其中的膳食纖維還能帶走過多的油脂及膽固醇，以減少脂肪的吸收。飲料部分可用無糖綠茶取代含糖飲料，綠茶含豐富的綠茶多酚能幫助燃燒脂肪及促進消化。

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(中時新聞網)