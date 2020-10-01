歐陽娜娜在大陸「十一國慶」時登央視演唱，引發議論。行政院長蘇貞昌日前表示，我們是自由民主的國家，有些人享受我們的自由民主，享受健保資源，身為公眾人物，還跑到對岸去唱不適當的歌，國人自有公評。對此，國民黨立委費鴻泰則質疑，去為難一個藝人幹什麼？只是唱歌增加她的收入、打打知名度，且唱個歌，難道台灣就會被統一了？「我們台灣真的有那麼脆弱嗎？」

大陸「十一國慶」，大陸官媒央視舉辦慶祝晚會，歐陽娜娜會登台，與大陸歌手合唱「我的祖國」等歌曲。對此，蘇貞昌表示，我們是自由民主的國家，有些人享受我們的自由民主，享受健保資源，身為公眾人物，還跑到對岸去唱不適當的歌，國人自有公評。

費鴻泰在《新聞面對面》節目中指出，歐陽娜娜只是一個藝人，去為難一個藝人幹什麼？只是唱個歌，增加她的收入、打打知名度，而且唱個歌，難道台灣就會被統一了？「我們台灣真的有那麼脆弱嗎？」對於行政院長稱有些人享受我們的自由民主，享受健保資源，身為公眾人物，還跑到對岸去唱不適當的歌，國人自有公評，費鴻泰認為，若連行政院長都出來講這種話，他覺得是殺雞用大關刀，不符合比例原則，「你那麼大的官，去嚇一個小朋友幹什麼呢？」

此外，費鴻泰認為，就算歐陽娜娜去唱，台灣要怎麼辦她？依法要怎麼辦？他認為，連講個話唱個歌，都讓行政院長出來對付一個很有名氣的，「何必呢？真的何必呢？」

(中時新聞網)