大聯盟史上第一矮將是誰，打什麼位置？答案是前紐約高地人隊(洋基隊)內野手麥格納(Stubby Magner)。麥格納身高160公分、體重61公斤，是美聯歷來最矮小的球員，他1911年7月登上大聯盟，而且是首戰就敲出安打！

麥格納生涯只出賽13場，累積0.212打擊率也不算差了，他擊出7支一壘安打而沒有任何長打。可以守備二壘和游擊。

此外還有一位身高109公分、體重29公斤的戈戴爾(Eddie Gaedel)。他其實是侏儒症患者，在1961年6月出賽過一場大聯盟比賽，球隊是聖路易布朗隊(巴爾的摩金鶯隊)。戈戴爾在二次大戰負責幫機翼打鉚釘，他的身形允許他爬進一般人難以進入的地方。

當年布朗隊老闆維克(Bill Veeck)喜歡搞噱頭，他支付戈戴爾100元美金，讓他出賽打擊一次，球衣背號是「八分之一號」。維克要求戈戴爾必須站上一壘，接受觀眾歡呼後換上代跑，就可以結束他的大聯盟工作。

戈戴爾的身分是球員而不是表演嘉賓，但他不被允許出棒，維克還提醒他說敢出棒就一槍打死他，最後戈戴爾以四壞球保送一壘，完成他的大聯盟生涯。當然也不是所有人都喜歡這個噱頭，布朗隊的廣告部經理就批評「這令人作嘔」。

(中時新聞網)