今中秋節，也是4天連續假期首日，國道1號、3號南下路段皆出現嚴重塞車，其中國1過了中壢後「滿江紅」，一路塞到新竹，行車時速不到40公里；國3樹林-三鶯甚至一度出現「紫爆」，不到20公里。網友分享高速公路照片，國道幾乎成了停車場，「半夜塞到天亮，要是停在路邊烤肉，肉熟了車子可能都還沒動」。

中秋連假再度開啟國人「報復性出遊」，加上天氣轉晴，「趕烤」車流大爆發，國1、國3天還沒亮已湧現南下車潮。網友在臉書社團爆廢公社分享照片，清晨5點多的國1湖口段，綿延數公里的車陣，完全看不到盡頭，「只看得到整排煞車燈」。

網友嘲諷，「用路人一旦這種節日開上高速公路，再聰明都會很像笨蛋」、「這樣塞下去，是要吃幾點」、「塞車塞到積碳，再把炭拿出來烤肉」、「早知道停在路邊烤會不會比較好，肉熟了車子都還沒動」。

高公局預估，連假高峰將落在第一天的南下及第三天的北上，需求增為平日的1.5倍至1.6倍。高公局祭出高乘載、夜間暫停收費、匝道封閉等多項措施，並呼籲南來北往民眾多利用替代道路，避開國道車多壅塞路段。

高公局推出管制措施，提醒用路人注意。（交通部提供）

(中時新聞網)