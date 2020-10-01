Google評價相當便利，不少民眾會將它當作參考的依據，不過，日前有一個店家收到一星評價，理由竟是「肉包太貴」，讓他氣炸，他將原由公布至臉書社團後，讓網友都嘖嘖稱奇。

原PO在臉書《爆怨公社》抱怨，他表示最近瀏覽自家Google評價，在其中發現一則顧客留下的一星評價，他點開後氣炸，只見除了一顆星之外，底下還附上一串留言「肉包太貴」，讓他忍不住問，「真的很無言！評價可以怎麼隨便嗎？還是您的幽默感？請問各位大大遇到這種狀況如何處置？」

被留一星評價，但理由老闆相當不服氣，認為這根本是惡作劇。（圖／翻攝自爆怨公社）

原PO表示自家經營的只是一家加油站，與肉包根本毫無關係，他也不甘示弱地，於平價下方留言反擊，「請教大大：隔壁的商家肉包太貴跟我們加油站有什麼關係」，後方並以3個問號，來表現自己的疑惑。

許多網友對此評價也相當不解，並在下方留言「有眼睛的人都知道這是來亂的，何須在意」、「「現在人評價不負責任的」、「隔壁肉包店表示：因為油價漲，所以肉包也要漲」；另外也有網友揶揄，「一定是隔壁肉包說我們用的油是最好的中油，所以價錢很貴，人家才評一星的」。

(中時新聞網)