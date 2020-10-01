「挺韓網紅」高鈞鈞，擁有出眾美貌與美國田納西州立大學教育心理學碩士學歷，經常出席各大挺韓場合，為民眾帶來即時現況和時政評論，成韓粉追捧的女神級人物。高受訪表示，自己在美國留學時被當地人叫「Chinese」（中國人），都會追上去大罵、糾正自己是「Taiwanese」（台灣人），此舉讓外國人都覺得神經病；回想當年，高坦言：「我在這邊也要跟他們道歉，因為有病的是我！」

高鈞鈞接受《毅傳媒》專訪，表示自己在兩年前還不認識高雄市長韓國瑜時，不管政治甚至不知道自己的國家叫「中華民國」，被媽媽要求回去看看護照跟錢幣上面寫著什麼？還回媽媽說：「我以為中華民國就是我們的一個『年號』，譬如說現在是中華民國109年，這個『中華民國』四個字，是專門加在年限的前面。」被媽媽問：「那你的國家叫什麼？」則立刻回：「台灣啊！」不少網友對此訝異，高於是街訪直播，證實九成30歲以下年輕人都認為自己國家叫「台灣」，聽到「中華民國」則會愣住。

高鈞鈞感嘆：「原來我連我是誰我都不知道！」更回想起留學美國時，班上白人、黑人同學聽到自己來自台灣，就理所當然認為自己是「Chinese」，讓她非常生氣不斷強調自己不是中國人、是台灣人、來自台灣，讓那些外國同學都覺得她有神經病。

回想當年，高鈞鈞直言：「我在這邊也要跟他們道歉，因為有病的是我！」其實外國人的認知，就是「one China policy」（一個中國），就是「一中原則」，這是台灣人所不知道的事。過去自己在國外被叫「中國人」會生氣，一定追上去大罵、糾正、質問對方，不力爭到底不罷休。但後來才發現，自己因長期被台灣教改與環境影響，已經不知道中華民國是什麼了！而這嚴重的後果，將是「戰爭」。

(中時新聞網)