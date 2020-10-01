Top NBA players in follower growth (Twitter/Instagram) since the bubble started… @KingJames has ADDED 4.2 million followers: pic.twitter.com/64ZsRFFYhh — John Canzano (@johncanzanobft) September 30, 2020

若說今年NBA復賽後最受矚目的球星是誰，從這項聯盟官方公布的排行榜就可知道！聯盟官方1日公布今年復賽之後，社群粉絲增加數量與球衣銷售的兩項排行榜，結果全由湖人「小皇帝」詹姆斯攻占首位，湖人也排周邊商品銷售第1。

從7月30日正式復賽以來，詹姆斯在推特與IG的粉絲數量，一口氣增加了418萬6928人，遠比排在第2的熱火菜鳥射手「英雄哥」赫羅(79萬2955人)高出5倍以上，排在第3的是拓荒者後衛利拉德，他的社群粉絲增加72萬8655人。

而在復賽後球衣最暢銷的排行榜前10強，依序是詹姆斯、東契奇(獨行俠)、安東尼戴維斯(湖人)、塔圖(塞爾提克)、阿提托康波(公鹿)、柯瑞(勇士)、杜蘭特(籃網)、利拉德、里歐納德(快艇)與吉米巴特勒(熱火)，其中柯瑞與杜蘭特沒打復賽。

至於復賽後球隊周邊商品銷售排行榜，前10強依序是湖人、塞爾提克、公牛、熱火、勇士、暴龍、獨行俠、公鹿、拓荒者與金塊，公牛的周邊商品銷售爆冷衝到第3的主因，應該是受到公牛傳奇球星喬丹紀錄片「最後一舞」播出的影響。

(中時 )