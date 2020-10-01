張韶涵早年因家庭風波引發不少新聞。（圖／中時資料照片）

20歲歐陽娜娜最近受邀登上央視國慶晚會，引來許多評論，相較之下，昨(9/30)也同樣登台的張韶涵，批評聲音似乎小了許多，有網友在《Dcard》論壇討論此事，統整出兩點，一是歐陽娜娜唱的是〈我的祖國〉，而張韶涵所獻唱的是讚揚抗疫英雄的〈守護〉，其次，有忠實粉絲也出面緩頰，指過去張韶涵在台被「黑慘」，「我是覺得我們台灣沒人有資格這樣嘴她啦」。

張韶涵早年以〈遺失的美好〉、〈隱形的翅膀〉等經典歌曲走紅，也曾圓演員夢演出《海豚灣戀人》等，入圍過金曲獎最佳國語女歌手及金鐘視后等獎項，但在當紅之際卻爆出被家人控訴棄養，後來又歷經合約、和范瑋琪不合等風波，近年她轉戰大陸，2年前接下《歌手2018》才再度翻紅。

今年張韶涵受邀到央視《中國夢祖國頌2020國慶特別節目》獻唱，昨她以一襲寶藍色禮服現身，秀出小蠻腰，有網友在《Dcard》談到張韶涵，有網友說：「如果當初新聞媒體多了一點同理心，張韶涵大概也不至於會消失在台灣人的大眾視野中吧！」強調當年是因媒體對張韶涵不友善，才使她「成敗都在台灣」。

另有網友說：「張真的是被業界冷凍沒有舞台，而且記者風向不知道為甚麼超討厭她；所以在中國節目上有展露後因此在中國發展」、「我是覺得我們台灣沒人有資格這樣嘴她啦～當初她被黑成這樣，有人幫她說話嗎？」、「台灣演藝圈欠她的！」、「說的很好，叫人家滾出台灣，現在真的走了又開罵，是失憶了還是單純想罵他？」

(中時新聞網)