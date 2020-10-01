中國駐印度大使館1日發布駐印公使馬珈9月30日接受印度主流媒體《亞洲世紀報》專訪內容，闡述南海問題的事實與真相，介紹中方立場與主張，說明於中國對南海諸島的主權和海洋權益。馬珈強調，中方不希望看到南海被當做是地緣政治的競技場和大國博弈的拳擊台，希望域外國家在這個問題上發揮建設性的作用而不是相反。

馬珈表示，中國最早發現、命名和開發利用南海諸島及相關海域，最早並持續、和平、有效地對南海諸島行使主權管轄。二戰後，根據《開羅宣言》、《波茨坦宣言》，中國政府收復了被日本非法侵占的西沙群島和南沙群島，並通過編制地名、公布地圖、行政建制、軍事駐守等方式宣示主權，加強管轄。

事實上，南海諸島主權之所以產生爭議，根源在於70年代南海發現石油天然氣。此後，隨著《聯合國海洋法公約》的出台和生效，中國與周邊國家間又產生了專屬經濟區和大陸棚等海洋權益爭議。

關於《聯合國海洋法公約》，馬珈指出，《公約》不是海洋秩序的開始，也不是海洋秩序的全部，還有很多其他國際條約對人類在海洋的活動作出了規範。各方應秉持客觀公正的態度，忠實解釋和適用包括《公約》在內的國際海洋法規則。

關於南海的航行自由，馬珈強調，中國比任何國家都珍視南海的和平與穩定，更重視維護南海航行通道的暢通與安全。中國在南海島礁上部署必要防禦設施，保護國家主權和安全。同時設立海上救助中心、海洋觀測中心、氣象觀測站等設施，為國際社會提供公共產品，服務各國的交通航行和人員安全。

南海海域每年有約10萬艘船舶通過南海，從來沒有任何國家申訴其商船受到過影響。南海的航行和飛越自由從來都不是問題，只是域外國家插手南海事務的藉口。一些國家跑到南海炫耀武力，製造緊張，推高南海軍事化程度，這才是對南海航行和飛越自由的最大威脅。

關於南海爭議的解決，馬珈表示，中國主張通過談判協商和平解決爭議，堅持通過規則機制管控分歧。中國已與14個陸上鄰國的12個簽訂邊界條約並劃定邊界線，與越南劃定了陸地邊界和北部灣海上邊界。中國與東協國家就南海問題簽署了《南海各方行為宣言》。「南海行為準則」磋商也在快速有序推進，目前已進入案文第二輪審讀階段。

上述進展成為中國與東協國家妥善管控分歧，推動務實合作，維護南海和平安寧的有效途徑，表明雙方有能力通過友好談判協商妥處分歧，共同維護地區持久和平穩定。

(中時 )