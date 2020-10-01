立法院社會福利及衛生環境委員會昨日（30）開議，藍綠立委為了是否邀請2位專家列席諮詢美豬議題吵翻。民進黨立委持反對意見，甚至搬出程序意圖阻撓；蔣萬安則強調這不僅是慣例更是召委職權，痛批綠委不要見縫插針、剝奪召委權利，更直接大喊：「我決定！」才剛上任召委就架式十足，更順利抵擋綠營攻勢，讓韓粉大讚「國民黨最霸氣的男人」。

臉書粉絲專頁「韓黑父母不崩潰」發表《萬安男神94霸氣》，寫道：「立法院社會福利及衛生環境委員會今（30）日開議，一開始在場藍綠立委就為了2位專家列席是否符合程序吵翻。蔣萬安召委職權受到質疑，台上、台下爭吵不休，最後蔣萬安霸氣表示『我決定今天就是邀2位專家學者來』，直接宣布開始進行詢答。蔣萬安表示，基本上這是召委的職權，過去都是這樣處理，陳宜民就是如此，『我決定今天就是邀兩位專家學者來』、『依照我主席的職權，不需要經過決議』。」

文章一出，迴響熱烈，獲得超過2500個讚、近100則留言與超過140次分享。網友紛紛回應：「國民黨最霸氣的男人！」「有擔當，就是欣賞！給你100分！」「蔣委員好樣的，一定要堅持到底，不能讓他們矇混闖關，蔣委員加油！我們永遠支持您！」「若是敢護航陳時中，必讓其嚐到與論的達伐」。

不僅如此，也有網友表示：「國民黨多幾個這種任性的立委，就不會搞的像現在這樣了」、「國民黨就應該展現魄力和霸氣，別再對民進黨溫良恭儉讓了！」「對民進黨，不用太客氣，他們聽不懂人話」、「國民黨就該這麼有個性」、「我們已經受夠軟弱的國民黨了！」

(中時新聞網)