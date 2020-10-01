就在本季總冠軍賽1日即將開打前夕，NBA總裁席爾佛特別接受採訪感嘆表示，這是NBA歷史當中最漫長的一個球季，畢竟歷經長達4個多月的停賽階段，如今終於準備迎來本季落幕，他更強調下個球季最快會到明年1月才會宣布開打！

席爾佛強調，為了這次在奧蘭多隔離園區的復賽，總共動用6500人待在園區內服務，讓他相當感謝，甚至提到今年5月首次考慮在奧蘭多復賽的想法，「說真的我一開始是抵制的，當時我還認為拉斯維加斯才是一個最有可能的選項。」

「對於下個球季，我們已經開始準備了，」席爾佛說，「我認為下季最有可能在明年1月開打，耶誕節開打的機率不大，訓練營則在開打前3周進行。目前NBA有個團隊專門研究下季計畫，快速的新冠檢測將是球迷能否重返球場的關鍵。」

畢竟今年復賽受到新冠疫情影響，只能把球隊關在奧蘭多進行，NBA始終希望趕緊找出讓球迷重新進場觀戰方式，藉以重新找回球迷對於NBA的熱情與關注度，可惜目前無論新冠檢測或疫苗研發仍未真正突破，席爾佛只能繼續等下去！

(中時 )