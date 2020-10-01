科技、醫療帶動 Q3全球併購額季增8成 09:112020/10/01 工商 蕭麗君 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受9月交易熱潮帶動，今年第三季全球併購額不僅創下歷來同期最高紀錄，也較前一季激增8成。 根據Refinitiv的最新數據顯示，9月交易狂熱導致第三季全球併購額超過1兆美元。多數交易集中在比較不受疫情影響的領域，像是科技與醫療保健等。 不過第三季的併購狂熱，依然無法彌補今年其它時間的交易低迷。總計今年前9個月，全球併購額較上年同期減少21％到2.2兆美元。其中美國併購額為8千億美元，較上年同期銳減43％。 (工商 ) #全球併購 #狂熱 #併購 #上年同期 #交易 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 日系新車上市 環科Q4業績看旺 04:102020/10/01 證券．權證 熱門股－亞德客 外資挺挑戰前高 04:102020/10/01 證券．權證 綠界科技跨足電子禮券 Q4添動能 04:102020/10/01 證券．權證 廣東力拚新能源 太陽能類股齊揚 04:102020/10/01 全球財經 文策院攜桃園市 拚科技藝術軟實力 04:102020/10/01 產業．科技 陸港觀盤－陸衝刺科技 A股新經濟吸睛 04:102020/10/01 全球財經 瑞昱蓋新大樓 總金額上看18億 04:102020/10/01 產業．科技 崇格推中小企公司買賣大平台 04:102020/10/01 產業特刊 吉利汽車 料衝科創板整車第1股 04:102020/10/01 產業財經 大立光Q3雜音多 10／8法說受矚目 04:102020/10/01 財經要聞 財經熱門新聞 中芯遭川普制裁 陸1招反擊：弱爆了 - 財經 大突破！台積電3奈米首波爆棚 又被最大咖搶走 - 財經 美大廠7奈米慘敗 台積電救火 搶單3奈米 - 財經 納智捷U6 降價逾一成 - 財經要聞 - 工商時報 台積電叛將新作遭美掐死 陸晶片業驚爆下一輪受災戶 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。