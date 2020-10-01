受9月交易熱潮帶動，今年第三季全球併購額不僅創下歷來同期最高紀錄，也較前一季激增8成。

根據Refinitiv的最新數據顯示，9月交易狂熱導致第三季全球併購額超過1兆美元。多數交易集中在比較不受疫情影響的領域，像是科技與醫療保健等。

不過第三季的併購狂熱，依然無法彌補今年其它時間的交易低迷。總計今年前9個月，全球併購額較上年同期減少21％到2.2兆美元。其中美國併購額為8千億美元，較上年同期銳減43％。

(工商 )