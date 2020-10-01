王瞳、艾成情纏9年先前卡關結婚問題，去年女方爆出介入已婚同劇男演員馬俊麟家庭，還被正宮梁敏婷以侵害配偶權提告，求償400萬元。繞了一圈後，王瞳、艾成今年7月閃電登記結婚，成為正式夫妻，最近艾成受訪，坦言婚後至今未開機，王瞳也接受周刊訪問，說還在學習當人妻，如果婚後過不好也不會回家抱怨。

王瞳9年前公開與艾成交往，卻傳因男方沒房產，讓王瞳家人有疑慮，不敢讓女兒出嫁，這段期間艾成積極經營副業有成，王瞳也愛相隨，常見她為男友站台或忙進忙出，去年卻爆兩人感情生變，王瞳跟馬俊麟過從甚密，當時艾成表示不知此事，但強調對王瞳不離不棄，視為永遠的家人。

艾成後來上節目透露，自己經歷過一段疑被邪靈附身的低潮，不僅在攝影棚又奔又叫又跳，最嚴重還出現自殘斷腿行為，甚至一股腦從8樓要往下跳，教會的人為了照顧艾成，上下100多人都在教會陪他，而王瞳沒被嚇跑，始終守護在他旁邊，艾成才會在結婚聲明說道：「也許有人會笑我很笨很傻，但從九年前在一起到我被鬼附，瞳瞳對我的不離不棄，遠大於我對她的付出」。

也因為參與教會，王瞳和艾成信守承諾婚前不開機，近日艾成受訪，害羞笑說：「現在還沒有開機，連親親都沒有」。據《鏡週刊》報導，王瞳表示這幾個月來還在適應婚姻生活，很感激艾成對她的付出，金牛座的艾成愛情屬於細水長流型，王瞳也肯定另一半，也說會為婚姻扛起責任，未來就算過得不好，也不會回去哭訴，如果是自己沒做好，也願意反省，一席話顯示對艾成夫妻關係的認真。

(中時新聞網)