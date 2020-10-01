在台灣、大陸、香港、韓國等亞洲國家股市因中秋節休市之際，日本東京證券交易所今（1日）早卻因為網絡系統發生大當機，宣布暫停所有個股交易，數千家公司股票停止買賣，目前仍不知下單系統何時會恢復。

不過，大阪證交所期貨交易在內的衍生品交易似乎未受到系統問題影響。截至大阪時間上午9點15分，日經225指數期貨上漲0.6%。

(中時新聞網)