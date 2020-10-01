日股驚爆大當機 數千檔股票交易喊卡 09:182020/10/01 中時新聞網 吳美觀 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 日股驚爆大當機，數千檔股票暫停交易。（美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 在台灣、大陸、香港、韓國等亞洲國家股市因中秋節休市之際，日本東京證券交易所今（1日）早卻因為網絡系統發生大當機，宣布暫停所有個股交易，數千家公司股票停止買賣，目前仍不知下單系統何時會恢復。 不過，大阪證交所期貨交易在內的衍生品交易似乎未受到系統問題影響。截至大阪時間上午9點15分，日經225指數期貨上漲0.6%。 (中時新聞網) #日股 #當機 #大阪 #東京交易所 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新興市場、高收債常爆雷 進出最頻繁 04:102020/10/01 財經要聞 東貝遭退票 11／10下市 04:102020/10/01 證券．權證 美大選前 股市震盪機率高 04:102020/10/01 財經要聞 陸港觀盤－陸衝刺科技 A股新經濟吸睛 04:102020/10/01 全球財經 照顧出口商 台幣29元守住了 04:102020/10/01 財經要聞 Yahoo台股榜 宏碁Q3稱雄 04:102020/10/01 產業．科技 收藏品投資熱 交易平台Rally籌得1,700萬美元 04:102020/10/01 全球財經 黃金、貴金屬基金績效 耀眼 04:102020/10/01 投資理財 原油正2 ETF 10月5日申請下市 04:102020/10/01 金融．稅務 陸國產片 扛起國慶檔救市大旗 04:102020/10/01 產業財經 財經熱門新聞 中芯遭川普制裁 陸1招反擊：弱爆了 - 財經 震撼！台灣DRAM教父高啟全離開紫光集團 - 要聞 - 工商 台積電叛將新作遭美掐死 陸晶片業驚爆下一輪受災戶 - 財經 大突破！台積電3奈米首波爆棚 又被最大咖搶走 - 財經 納智捷U6 降價逾一成 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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