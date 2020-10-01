中秋連假首日上午，國道五號的行車狀況相當順暢。（坪林交控中心提供／胡健森宜蘭傳真）

或許是有預期心理，不想在中秋節一早就塞在路上，也可能是前一天與親友烤肉玩得太晚，今（1）日國道五號、雪隧，以及蘇花改等交通要道的交通狀況比預期好很多，國五從清晨5點過後至上午9點，南下的平均時速都能維持在70公里上下，蘇花改也能保持在時速40公里的速率，讓交控中心人員鬆了一口氣。

四工處交控中心主任陳國正表示，蘇花改的行車狀況從昨天晚上開始就一直保持著相當固定的車流量，到了今天凌晨3點車流量有進一步衝高現象，每小時超過了1000輛的車次，但清晨5點過後又開始逐漸下降，降到每小時800多輛的車次，車速也能保持在40公里左右，行車狀況可說是相當的良好。

陳國正說，交控中心監測到上午9點的結果，蘇花改在中秋連假第一天上午行車狀況確實比預期中好很多，但也有可能中午過後將會爆出一波車潮，仍要持續觀察。

在國道五號及雪山隧道部分，坪林交控中心副主任藍如萍表示，國五的行車狀況也相當理想，截至上午9點，包含雪山隧道在內，南下的行車速度多可維持在時速70公里上下，從零時累計至上午8時，南下的車流量將近1萬8000輛，並未出現爆量的情況。

(中時 )