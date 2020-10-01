美凱薩娛樂斥資37億美元 收購英博弈巨頭William Hill 09:272020/10/01 工商 蕭麗君 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國賭城營運業者凱薩娛樂集團宣布將以29億美元買下英國博弈業者William Hill，以能在美國成長快速的運動博弈市場擴展版圖。 前者表示，它將出售William Hill非美國營運業務，包括在英國超過1,400家的博彩投注站，並把它的美國業務與凱薩進行整合。 根據消息人士透露，凱薩可能把William Hill的英國資產賣給私募股權集團Apollo，如果交易不成，可能會藉由拍賣方式售出。 (工商 ) #凱薩娛樂 #William Hill #博彩投注站 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 反制美追殺 陸專家警告NVIDIA砸1兆併購ARM恐告吹 14:302020/09/29 財經 《美股掃瞄》觀望川普拜登首場辯論 美股收低 08:522020/09/30 財經 投資級企業債 連25周吸金 04:102020/09/29 投資理財 美迪士尼樂園 將裁2.8萬人 04:102020/10/01 全球財經 傳遭美企收購 英博弈巨頭威廉希爾開盤跳水慘跌超12％ 15:522020/09/28 財經 毒舌男迎戰口誤哥 聚焦對中政策 美國2020大選 川普拜登首場電視辯論會今登場 04:102020/09/30 國際大事 中秋連假除了烤肉 台灣運彩提供百場賽事投注 16:092020/09/30 體育 遭爆10年沒繳稅 川普斥假新聞 04:102020/09/29 兩岸要聞 《通信網路》宏達電VR深入亞馬遜雨林 全球首播「Awavena」 14:322020/09/30 財經 黃金狂牛向前衝！ 瑞銀喊買 曝年底前驚人價位 16:222020/09/29 財經 財經熱門新聞 中芯遭川普制裁 陸1招反擊：弱爆了 - 財經 震撼！台灣DRAM教父高啟全離開紫光集團 - 要聞 - 工商 台積電叛將新作遭美掐死 陸晶片業驚爆下一輪受災戶 - 財經 大突破！台積電3奈米首波爆棚 又被最大咖搶走 - 財經 納智捷U6 降價逾一成 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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