美國賭城營運業者凱薩娛樂集團宣布將以29億美元買下英國博弈業者William Hill，以能在美國成長快速的運動博弈市場擴展版圖。

前者表示，它將出售William Hill非美國營運業務，包括在英國超過1,400家的博彩投注站，並把它的美國業務與凱薩進行整合。

根據消息人士透露，凱薩可能把William Hill的英國資產賣給私募股權集團Apollo，如果交易不成，可能會藉由拍賣方式售出。

(工商 )