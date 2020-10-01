彰化鹿港順義宮日前貼出公告，主祀順府千歲指示，今年「霜降」至「冬至」間，民眾要注意天氣及行車安全，也要當心氣候影響農作物收成。而順義宮另一供奉的月老，被許多人視為求姻緣最佳神明之一，祂自今年農曆3月起暫停牽緣詢事，終於等到解禁，明天起（農曆8月16日）再度開放。

位在彰化鹿港的順義宮，是當地信仰中心，順府千歲警示，從「霜降」（10月23日）至「冬至」（12月21日）這段期間，要注意天氣變化、行車安全。民俗專家表示，今年是庚子年，歷史上的庚子年都有較大變動，台灣上半年受到新冠疫情衝擊，下半年恐餘波盪漾。

根據《自由時報》報導，鹿港民俗專家許丕和認為，王爺指示注意天氣、交通，民眾平日開車應遵守交通規則；天氣雖不可控制，也要做好萬全準備，「不論農作物、居家或外出，都要注意天氣變化，才能好好度過變化很大的庚子年」。

打開Google一查，順義宮另一知名的還有月下老人，順義宮17年前開始供奉月老星君，至今已成功撮合逾千對佳偶，成為頗負盛名的月老廟。今年因疫情，月老從農曆3月2日起暫停一切詢事，管委會一天到晚接到「何時復辦」的詢問電話。

經向月老請示，順義宮將從農曆8月16日起恢復牽緣之情，不少網友喜出望外，「終於讓我盼到了」、「好姻緣求起來」、「謝謝月老保祐」、「中秋後脫單」。

(中時新聞網)