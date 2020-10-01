隨著林書豪宣布下季將尋求重返NBA打球機會，不再回到大陸CBA北京首鋼效力，如今北京終於找到豪哥替身了，根據《Sportando》在1日爆料，上季效力江蘇的小外援吉布森，即將加盟北京取代豪哥，他的得分能力絕對不容小覷。

待過獨行俠、塞爾提克等NBA球隊的吉布森，來到CBA打球已有5個球季，分別待過浙江廣廈、青島、江蘇等隊，他是CBA史上首位場均超過40分的例行賽得分王，也曾連12場得分超40分，上季場均31.2分、5.3籃板及4.2助攻。

原本北京鎖定的小外援人選，是上季效力南京同曦的約瑟夫楊，沒想到卻被北控攔胡，如今鎖定得分能力不輸約瑟夫楊的吉布森，也算不錯補強，畢竟他們今年補進李慕豪、范子銘兩名本土長人，更找來新洋帥帕亞加尼，新季奪冠呼聲很高。

北京也在近日正式宣布，台灣好手周儀翔已經結束租借模式(從同曦)，永久轉會到北京，且跟北京簽下3年C類合約(非頂薪)，可是他在剛結束的CBA體測當中並未過關，將會參加補測，相信應可順利過關，準備迎接CBA新球季的開打。

(中時 )