第57屆金馬獎30日公布入圍名單，藝人納豆（林郁智）以電影《同學麥娜絲》入圍最佳男配角，他昨晚激動地開直播狂哭，自爆近年都沒人找他拍戲，一度以為被大家忘記。

納豆上次問鼎金馬是2016年《一路順風》，事隔4年再度拿到門票角逐獎項，他哭紅雙眼，在臉書開直播向大家報喜，興奮地表示：「很開心這次又可以入圍金馬，超開心，超爽，超級開心」當他得知入圍時，馬上打電話向義父鍾孟宏導演與《同學麥娜絲》的工作人員致謝，也有跟女友依依及家人傳達喜訊。

納豆坦言，自從去年拍完《同學麥娜絲》後，幾乎就沒有接演新作品，當他每天看新聞知道有很多新戲將開拍，自己卻一直遲遲沒有接到邀約，不禁感嘆：「都沒人找我演出，一度懷疑說，會不會大家忘記我很愛演戲，有時候還懷疑自己，剛聽到入圍，真的很開心，很不可思議！」他向所有導演及製作人喊話：「希望你們有戲的時候不要忘記我，總之就是非常開心，謝謝大家」。

納豆越講越激動，眼眶泛紅、淚水幾乎止不住，邊哭邊喊：「演戲真的超棒的！」最後還差點忘記關直播的方法，許多粉絲也在留言處替他加油打氣。

(中時新聞網)