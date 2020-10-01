昨日看過美國總統大選辯論，川普和拜登的表現簡直像場災難，許多美國人相當失望，CNN更直言丟臉。不過，兩人頻頻鬥嘴的畫面，輔大哲學系副教授周偉航卻意外發現，拜登閉眼睛時暗藏的秘密。對於他的驚天發現，網友加碼毒舌，拜登一直重開機，是不是軟體中毒還是硬碟壞了？

拜登高齡77歲代表民主黨競選美國總統大選，此前一直被現任總統川普攻擊，說他心智無法勝任白宮的工作，還曾放話要求在辯論後藥檢，暗示他健康欠佳。高齡總統能否活力充沛工作，的確也是美國人心底的疑慮。

昨天看完川普拜登的首場辯論，周偉航在「文渣人本」專頁上貼文表示，「我發現了，當拜登眼睛閉一下的時候，就是他記憶體斷線的時候。」後來他又補充說，「我覺得主持人快抓狂，他應該很想講：總統先生你不要再插嘴了XX娘，還有副總統先生，X，你不要一直ㄜㄜ恩恩是在大便喔。」

底下網友紛紛回應說，、「一直重開機，是不是軟體中毒還是硬碟壞了？！」、「這也太快了......記憶體一分鐘要斷好幾次」、「我腦中一直閃過電腦當機的「登等等等」、「插話王與失智老人辯論會」、「RAM不夠大」、「就手機已經低電量然後又很忙的時候，只能邊充邊用」。

有網友為拜登緩頰，認為「他從小就有口吃,，經過長期訓練才能克服恐懼，停頓是整理思緒和心理調適。」但也有人大酸，「我懷疑拜登是West World裡面短路的複製機器人」。也有則搞笑建議，「他應該練習不要閉眼而是翻白眼，說不定有加分……」。還有人點出川普的計謀，「要故意打亂拜登的節奏，想要製造敗登當機。」

(中時新聞網)