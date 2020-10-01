高雄光榮碼頭海域1日上午8時許發現1對男女浮屍，2人身上用童軍繩綁在一起，警方打撈上岸後，查出是一對陳姓夫婦疑似輕生，現場岸邊發現1支手機，以及兩人的證件、鞋子，已通知家屬指認，後續由高雄港警總隊調查釐清。日前高雄澄清湖也發現一對男女浮屍以紅繩綁在一起尋短，正值中秋節，讓人遺憾。

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