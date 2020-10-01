又見男女浮屍 光榮碼頭夫婦綁繩疑尋短 09:402020/10/01 中時 柯宗緯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄光榮碼頭海域1日上午8時許發現1對男女浮屍。(柯宗緯翻攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄光榮碼頭海域1日上午8時許發現1對男女浮屍，2人身上用童軍繩綁在一起，警方打撈上岸後，查出是一對陳姓夫婦疑似輕生，現場岸邊發現1支手機，以及兩人的證件、鞋子，已通知家屬指認，後續由高雄港警總隊調查釐清。日前高雄澄清湖也發現一對男女浮屍以紅繩綁在一起尋短，正值中秋節，讓人遺憾。 ★中時新聞網關心您：再給自己一次機會 自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務 生命線：1995 張老師專線：1980 (中時 ) #浮屍 #男女 #光榮碼頭 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 又見保育悲歌 馬祖岸際處理死亡鯨豚 19:142020/09/27 社會 紅繩緊繫 澄清湖驚見男女浮屍 04:102020/09/28 社會新聞 大鵬灣帆船節濱灣碼頭開幕 千帆起航場面壯觀 18:072020/09/26 寶島 澄清湖驚見男女浮屍 背包裝石頭 手上有紅繩 18:382020/09/27 社會 台中離婚夫妻同住攜9歲兒燒炭 3人生命徵象穩定 10:172020/09/25 社會 記者意外現場亂說話 觸犯禁忌 女鬼上門討親 09:002020/09/28 搜奇 台中港碼頭水管破裂 兩公司未達共識致積水14天 22:392020/09/29 寶島 解放軍接收香港軍用碼頭 04:102020/09/30 兩岸要聞 澄清湖發現2浮屍 警方展開調查 17:172020/09/27 社會 萬華警方突擊私娼大樓 2對男女「來不及拔出」被活逮 14:072020/09/30 社會 社會熱門新聞 台南休旅車衝落邊坡駕駛不治 身分竟是前兄弟象球員買嘉瑞 - 社會 熊熊不雅片外流禍首抓到了？知名論壇爆淪台版N號房 - 社會 竹科高富帥激戰偷拍 高學歷正妹受害 心得分類影片：爽翻 - 社會 獨唱KTV太寂寞叫傳播妹 「狂搖」1分鐘影片萬人朝聖 - 社會 搭台鐵遇正妹遭騷擾 她1招神救援結果出人意料 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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