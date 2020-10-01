出席總統府國慶大會？侯友宜：以新北活動為主 09:422020/10/01 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜今（1日）上午回應，身為新北市長要以新北市辦理的活動為主。（葉書宏攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 雙十國慶將至，前總統馬英九、前副總統吳敦義與國民黨主席江啟臣確定參加在總統府前廣場舉行的國慶大會，至於新北市長侯友宜是否出席，侯友宜今（1日）上午回應，身為新北市長要以新北市辦理的活動為主。 侯友宜表示，新北市歷年來元旦、國慶等重要慶典，都會自行舉辦活動，國慶日當天新北市一定有很多慶祝活動，身為新北市長要以新北市辦理的活動為主，國慶日慶祝國家生日，也要在地區讓所有市民參與。 (中時 ) #總統府 #國慶大會 #侯友宜 #新北市 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 江啟臣率團參加總統府國慶大會 馬英九循例出席 17:002020/09/30 政治 新北迎國慶 萬面國旗飄揚 04:102020/10/01 地方新聞 三芝流浪動物之家恐強拆 400隻浪犬無處去 園長苦嘆「合法化經費破百萬」 17:122020/09/30 社會 印太新供應鏈 美邀台投資基建 04:102020/10/01 財經焦點 新北投資火熱 今年已爭取注1177億元活水 10:352020/09/30 財經 輝達技術大會 下周登場 04:102020/10/01 財經要聞 迎戰史上最塞 侯視察轉運站 04:102020/10/01 地方新聞 歐陽娜娜唱祖國 陸委會遺憾 04:102020/10/01 兩岸新聞 陸9月PMI升溫 景氣報喜 04:102020/10/01 產業財經 國慶到來新北將掛萬面國旗 林口順勢在地行銷 18:012020/09/30 生活 政治熱門新聞 民進黨公布政黨民調 陳揮文：看到這個 臉都綠了 - 政治 兩岸若開打 台灣兵力不夠怎辦？沈富雄爆5字戰力增 - 政治 很多人問兩岸到底會不會開戰？前外交官終給答案 - 政治 國民黨淪笑柄 挺韓網紅：別再妄想「救世主」從天而降 - 政治 大陸軍演不斷 台灣股市為何不動如山？工商界大老爆原因 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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