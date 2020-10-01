雙十國慶將至，前總統馬英九、前副總統吳敦義與國民黨主席江啟臣確定參加在總統府前廣場舉行的國慶大會，至於新北市長侯友宜是否出席，侯友宜今（1日）上午回應，身為新北市長要以新北市辦理的活動為主。

侯友宜表示，新北市歷年來元旦、國慶等重要慶典，都會自行舉辦活動，國慶日當天新北市一定有很多慶祝活動，身為新北市長要以新北市辦理的活動為主，國慶日慶祝國家生日，也要在地區讓所有市民參與。

(中時 )