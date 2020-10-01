29歲曾擔任電視節目助理、小有名氣的黃姓小模，在今年8月間誤信騙徒技倆，陸續拿出510多萬，遭誘騙投資影劇圈大哥庹宗康的「事業」，後來更被對方以「檢視身材」為由，遭偷拍裸露影片並恐嚇要付100萬才能贖回。黃女不堪勒索向警方報案，逮捕出面的曾姓女子，曾女表示，她也是因誤中騙術，被拍下不雅影片，以為要拿回被騙的50萬元，曾女被移送檢方調查後，檢方認為曾女說詞可信，將她處分不起訴。

據了解，被害小模是透過通訊軟體，結識自稱廖董的男子，廖自稱在影藝圈很有人脈，結識之後他又將「庹宗康」的私人帳號拉進好友群，「介紹」給黃女認識。

「假庹宗康」向小模表示：「我都靠廖董在賺錢，之前陸續介紹幾個小模投資，都是加倍奉還」，唬得被害人一愣一愣。

被害人表示，廖、庹兩人常跟她聊一些影藝圈的內幕，才讓她信以為真，在從沒見過對方的情況下，覺得真的是本人，6月時陸續匯了500多萬，讓他們代為投資，期間又一時不慎，被廖男以「看看身材」為由，透過視訊遭拍裸露影片

被害人投資後，過了1個多月卻沒拿到分紅，起疑質問對方時，對方卻東拉西扯，最後還要黃女再加碼，黃女後來拒絕，廖竟表示手中握有不雅影片，恐嚇她拿出100萬贖回，否則就要拿到網路上去散布，讓小模不得安寧。

被害人不堪恐嚇又擔心影片外流，最後身心俱疲選擇報警，警方獲報後，讓小模與對方面交，並在29歲曾姓女子出面時，當場將她逮捕。

但曾女喊冤表示自己也是被害人，曾被對方以類似手法騙了50萬，也被拍下不雅影片，因對方宣稱去拿錢就還她影片，她才會出面代領，所以自己以為是要去拿回她被騙的50萬元。

警方偵訊後，依詐欺罪將曾女送辦，另根據兩女提供的資料，循線追查假冒庹宗康行騙的不法集團。檢察官調查，曾女遭遇與被害的黃姓小模的情節、甚至人物腳色完全一樣，極可能是遇上同一個詐騙集團，且黃姓小模先錢付錢的對象分別都是20到40歲不等的其他男性，不能光以一次取款被逮，就認定曾女是詐騙車手，因此處分不起訴曾女。

(中時新聞網)