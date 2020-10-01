搭乘大眾交通工具性騷擾案件層出不窮，被害人當下往往因害怕，而不敢吭聲。日前，有一名女網友搭乘台鐵，因車廂內並無座位，她便站著環顧周圍乘客，卻意外讓她看見一名年輕女孩遭隔壁一名阿伯盯著許久，她愈往窗戶靠，對方也跟著往裡靠，於是她便想了一個方式解救她，讓網友大讚「太聰明」。
原PO於上月30日，搭乘台鐵欲返家團圓，期間，區間車滿是乘客，見沒有座位她便站著，由於她習慣性站著時，眼睛邊看四周的乘客及環境，在此時，她便看見一名女孩坐在靠窗的位子，而她身旁還坐了一名阿伯，正不斷地打量盯著她；該名正妹似乎發覺隔壁阿伯不太對勁，但也不敢吭聲，只能將身體再往窗靠近，豈知，阿伯也跟著往裡頭又靠了些。
原PO因深怕阿伯身上藏有凶器，不敢輕舉妄動，於是靈機一動，她將此情況拍下後，便利用手機內見Airdrop隨機發送至車廂內的所有人，當下竟然有許多熱心的民眾不僅接收照片，且還反拍照片回饋問及「妳是幾號車廂」、「哪一車」？讓她感到相當溫暖。
就在此時，原PO身旁的空位剛好空出來，此時也正好與遭騷擾的女孩對到眼，便招手致意要她過來，也就順利解救了她，不過，該名阿伯卻因此感到不滿，下車前仍惡狠狠地對著原PO，最可怕的是，兩人換了車廂後，阿伯也跟著追上來，讓她害怕不已，只好先行下車，而她也在時收到了車上陌生的Airdrop照片，照片中的主人翁正是原PO自己，而上面寫上「世界因你而美好」7字，讓她感受世上仍是很多愛心的。
文章來源：原文出處於此
(中時新聞網)
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