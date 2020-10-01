中秋連假第1天，新北市長侯友宜今（1日）上午9時許前往石碇服務區視察交通。（葉書宏攝）

中秋連假第1天，新北市長侯友宜今（1日）上午9時許前往石碇服務區視察交通。（葉書宏攝）

侯友宜視察中秋節國五運輸情形

中秋連假第1天，新北市長侯友宜今（1日）上午9時許前往石碇服務區視察交通，侯友宜強調，國道5號封閉石碇、坪林南向入口，駕駛人改用106乙和台9線替代，下午起至晚間才是嚴峻的挑戰。

侯友宜表示，1日凌晨0時至中午12時，實施國道5號封閉石碇、坪林南向入口，交流道封閉，駕駛人改用106乙和台9線替代，目前國道5號相當順暢，擔心替代道路壅塞，再加上，若湧入平溪、雙溪、貢寮的旅客，會加劇地面車輛壅塞，因此特地來石碇服務區視察。

侯友宜提及，採用強力封鎖下，國道5號目前順暢，地面交通還在觀察期還算良好，下午起至晚間才是嚴峻的挑戰，106乙、台9線往宜蘭方向以及台2線交會處可能會壅塞，要派出更多警力，適逢中秋節可能有民眾會前往平溪等處旅遊，交通挑戰還是非常嚴峻。

此外，連假期間，新北市在風景區域以及國道1號、國道3號、國道5號交流道、交叉路口都要嚴肅面對，讓交通保持順暢。

交通局長鍾鳴時則表示，今（1日）上午7時許，除了國3號木柵交流道到南港交流道，以及台64線板橋銜接上國3等因車流量大，有一小段塞車情形外，其餘市區道路和各風景區交通都非常順暢。

鍾鳴時說，下午起通往平溪、雙溪的106乙線和宜蘭的台9線預估會出現中秋賞月出遊的車潮，轄區分局已加派警力，全力疏導。

(中時 )