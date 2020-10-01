自小客疑失控衝邊坡 前球星遭車身重壓不治

台南市六甲區昨天深夜發生一起休旅車衝落邊坡的意外，駕駛不幸身亡，據了解是前職棒球員買嘉瑞。（讀者提供／莊曜聰台南傳真）

台南市六甲區昨天深夜發生一起重大車禍，1輛白色休旅車因不明原因，行駛在工研路路段時，突然失控衝落約20公尺深的邊坡，車上2人受困，警消據報前往馳援，乘客先行脫困送醫，但因車輛翻轉90度，加上地勢吊車難以接近，消防人員只能手持器具救援，2個小時後駕駛救出，但已無生命跡象，送醫後不治，據了解，這名駕駛是前兄弟象職棒球員買嘉瑞。

麻豆警方調查，昨日晚間10時21分，33歲的買姓男子開車載著52歲的謝姓男子，沿著工研路南往北方向行駛，突然因不明原因失控，駛向對向道路並衝出邊坡，滑落20公尺深的下方果園。

台南市消防局獲報後，由第二大隊麻豆分隊長廖鼎均、六甲分隊小隊長李儒誠帶隊出動麻豆、六甲、柳營隊員、義消前往救援，大橋特搜分隊也從永康趕來支援。

謝姓男子先被救出送醫，所幸沒有生命危險，但開車的買姓男子雙腳卡在方向盤下，加上車輛側翻難以救援，警消耗費九牛二虎之力，以器材破壞車體，才將身材壯碩的買男救出，但當場已無生命跡象，送醫後仍宣告不治，警方表示，目前暫無法抽血檢驗酒測值，謝男多處擦挫傷留院觀察。車禍發生原因還在調查釐清中。

據了解，買男就是前兄弟象隊職棒選手買嘉瑞，他從學生時期就多次入選國家隊擔任投手，年僅19歲就是合庫棒球隊當家王牌，並參加中職選秀，被兄弟象隊在第一輪第4順位選上，年僅21歲就在總冠軍賽主投，但職棒20年時卻涉入假球案，遭球隊開除。

(中時 )