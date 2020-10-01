警方獲報後，發現男子已自行脫困，身體並未受傷，幫忙通知拖吊業者到場處理拖離汽車。（民眾提供／盧金足台中傳真）

男子駕車衝撞路樹後打轉180度，最後卡在樹幹上。（民眾提供／盧金足台中傳真）

台中市一名男子1日清晨5點多駕車行經南屯區文心與向上路口時，疑因車速太快，造成車子打滑，衝撞兩棵路樹，由於衝力太強，兩顆安全氣囊爆開，保住人身安全，男子稱他是閃車造成，幸好人未受傷，還能從車內自行脫困；是否因競速肇禍？警方初步調查，兩輛車各是從向上路東往西，另一輛是西往東，兩者無競駛可能，肇事原因還要進一步釐清。

中秋節一大清早台中市文心路與向上路口，就發生一輛汽車衝撞路樹，車頭左側在強大衝撞力道下，造成嚴重毀損，這名男子疑車速太快，打滑失控撞到文心路旁的2棵路樹，目擊者看到這輛汽車撞擊後打轉180度，最後才卡在樹幹上，驚呼「太恐怖了！車主真的命大」。

警方獲報後，發現男子已自行脫困，身體並未受傷，幫忙通知拖吊業者到場處理拖離汽車，肇事男子向警方表示他在閃車。

但台中市警察局第四分局勘驗監視器畫面，並無其他行經車輛有競駛情形，兩造肇事者也未指稱對方有競速行為。

警第四交通分隊指出，肇事的兩造在肇事前係對向，其中1車向上路東往西、2車則是西往東，兩者無競駛的可能，另勘驗監視器畫面並無其他行經車輛有競駛情形，兩造肇事者亦無指稱對方有競速行為，車禍原因還要進一步釐清責任。

(中時 )