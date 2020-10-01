羅志祥經紀人小霜昨宣布當媽。（圖／翻攝自kinihsu IG）

小霜多年來常陪羅志祥跑活動。（圖／中時資料照片）

「亞洲舞王」羅志祥（小豬）今年4月被舊愛周揚青爆出9年情變真相，指男方用情不專、愛搞多人運動，周揚青的閨密還槓上小豬經紀人小霜，批評她多年來老愛和周揚青暗中較勁，是周揚青不計較，但當事人沒正面說明，昨(9/30)小霜突然在IG宣布當媽，透露多年來一直想生混血寶寶，如今圓夢，但沒提另一半身分。

周揚青先前發千字文批評小豬不斷欺騙，她忍無可忍決定斬戀，網友建議周揚青該去做性病檢查，周揚青秒回檢查過了，更點名：「你是說讓蝴蝶去檢查身體嗎？」網傳小霜發文緩頰，周揚青的好友見此則嗆：「人心中都應該有一桿秤，去衡量什麼是對是錯，真正可怕的不是犯錯，而是走在一條偏離道德方向的路上，一意孤行一錯到底不知悔改。」

周揚青的閨密更轉發疑似小霜的發文，反批：「一直和周周暗中較勁這麼多年，暗戳戳在網路上故意發些有的沒的，這些周都為了顧全大局隱忍沒有正面計較過，不知道這位女士現在發此微博又是何用意？」但小豬經紀公司否認是小霜發文，強調那不是小霜的微博。

昨小霜在IG曬出和女兒的照片，表示今年不是太好過的年，但她想分享件幸福的事，多年前她就想生混血寶寶，5年前開始打針、取卵，去年終於成功，「2020年，謝謝我的寶貝小米果，謝謝妳願意投胎來當我的女兒，有妳的日子讓我覺得生命是多麼重要，為了保護妳我會更堅強面對所有的困難，只要妳開開心心無憂無慮健康平安長大。」

見此，網友回應：「哇～哇～恭喜。但霜是偷偷結婚？還是.....」、「小霜的小米果是混哪個血統的呀？眼睛超大超可愛的耶！」、「恭喜小霜姐，祝妳和寶貝女兒身體健康」，黃小柔說：「寶貝妳真的辛苦了……看到妳所有的努力真心感到不捨，但！這一切都是值得的」，楊謹華也獻祝賀：「辛苦了媽媽」，而對寶寶血統，小霜親自解答說：「西班牙混泰國」。

(中時新聞網)