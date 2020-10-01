中華人民共和國成立七十一周年，香港特首林鄭月娥今上午八時在灣仔香港會議展覽中心外的金紫荊廣場，出席升旗儀式和國慶酒會。為防香港抗議民眾集結，會展外圍自前日起已被拒馬重重包圍，多個位置設立警崗。

林鄭月娥於國慶酒會上致辭，她表示，香港經歷了去年逃例風波的社會動盪，以及今年香港國安法的落實和執行，大家應看得好清楚，就是要繼續推動香港各項事業向前發展堅持「一國」原則、維護國家主權安全、準確把握「一國兩制」與《基本法》的關係。

她指出，過去三個月，擺在眼前的不爭事實，就是香港社會恢復平穩、國家安全在特區得到保障。她說，無論部分持雙重標準的外國政府對執行香港國安法的機關作出「多少無理的指控」，甚至對維護國家安全的特區官員粗暴實施「所謂制裁」，她與相關的同事將繼續無畏無懼，以堅定信心、依法履行維護國家安全的職責。

對於防疫，林鄭感謝大陸中央，表示在過去九個月，中央一直高度關注香港的疫情發展，積極回應特區政府提出的要求，為香港注入強心針，若香港要在疫情下走出經濟困局，離不開繼續在中央支持下為香港經濟發展創造新的增長點。

升旗儀式出席者包括林鄭月娥丈夫林兆波、前香港特首董建華、梁振英、曾蔭權，各司局長、行會成員、立法會主席和部分建制派議員、以及中聯辦主任駱惠寧、外交部駐港特派員公署特派員謝鋒、中央駐港國安公署署長鄭雁雄等。

場外不平靜，社民連成員趁十一國慶升旗儀式，早上到灣仔抗議。他們沿途高叫口號，並於會展外點燃請願信，之後被警員撲熄。

香港保安局昨發稿稱，留意到網上有人煽動今日參與未經批准集結、鼓吹使用暴力，形容為「公然挑戰法治，嚴重破壞公眾安寧和社會秩序」。警方亦強調，遊行未獲不反對通知書，會密切留意情報，在各區部署足夠警力。

另一方面，基於公眾安全考慮，繼去年因反修例示威衝突取消後，港府已連續二年，取消10月1日的國慶煙火匯演。這亦是自1997年香港回歸至今，第四次取消國慶煙火。

(旺報 )