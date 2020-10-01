國民黨主席江啟臣日前質詢行政院長蘇貞昌，法律規定的食安會報已經一年沒開，讓蘇一度語塞。衛福部長陳時中則替蘇貞昌解釋，因受新冠疫情影響，很多會議都縮小規模，不希望太多人聚集，才至今未開。對此，台北市議員王鴻薇感嘆表示，陳本來是民進黨裡最有機會問鼎台北市長的人選若再繼續睜眼說瞎話，恐離台北市長位子越來越遠。

江啟臣日前指出，《食安法》規定政院定期要召開食安會報，行政院長為召集人，但已經一年沒開會，連進口瘦肉精美豬如此重大事件都沒有開會討論。陳時中則替蘇貞昌辯稱，因受新冠疫情影響，很多會議都縮小規模，才至今未開。國民黨新北市議員葉元之則質疑，食安會報去年6月後就沒開了，去年下半年有疫情嗎？今年5月疫情解封後，陳時中到處代言觀光，那時連人擠人都不怕了，還會怕坐在會議室開食安會報嗎？

王鴻薇也在臉書痛批陳時中！王鴻薇直言，「最好是去年6月以後就爆發疫情」。她說長達1年3個月未召開一次食安會報，竟然還能夠推給疫情，是把大家當白痴吧。

王鴻薇也表示，陳時中本來是民進黨裡最有機會問鼎台北市長的人選，最近因為談疫情、談疫苗問題顛三倒四，再加上不務正業去參加演唱會，民調由盛轉衰，「阿中部長如果再繼續睜眼說瞎話，恐怕是離台北市長位子越來越遠」。

(中時新聞網)