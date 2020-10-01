環狀線經營權爭議 侯友宜：盼儘早接手 10:132020/10/01 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中秋連假第1天，新北市長侯友宜今（1日）上午9時許前往石碇服務區視察交通。（葉書宏攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中秋連假第1天，新北市長侯友宜今（1日）上午9時許前往石碇服務區視察交通。（葉書宏攝） 中秋連假第1天，新北市長侯友宜今（1日）上午9時許前往石碇服務區視察，關於雙北市的環狀線經營權爭議，侯友宜表示，9月12日已發函給台北捷運公司，盼可以儘早讓新北負責營運，「自己的捷運自己承擔！」 侯友宜說，新北的環狀線都在新北境內，新北有義務、有責任扛起所有營運，台北捷運公司很辛苦代替新北營運，非常感謝也給予肯定，不過，自己的捷運自己承擔。 此外，9月12日已發函給台北捷運公司，未來會坐下來討論，儘早接回來，最好新北市在環狀線營運上承擔起所有責任。 (中時 ) #環狀線 #台北捷運 #侯友宜 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 看屋筆記：永和區昇陽國詠(個案＋價格分析) 09:002020/10/01 建案開箱-新北 新潤莫內花園 單月熱賣三成 04:102020/10/01 產業．科技 基金、大戶兩手空空看戲 新散戶進場抄底 09:002020/10/01 財經 新北迎國慶 萬面國旗飄揚 04:102020/10/01 地方新聞 史上最塞中秋車潮將現 國道聰明上路看這裡 12:012020/09/30 生活 魟魚議員4／用公帑經營高級水族館 員工加班幫魚接生「新北議會」發薪水 07:392020/09/30 社會 新北5口罩國家隊嚴重超時工作 04:102020/10/01 地方新聞 新店雙捷大坪林站商圈 2房供給出現斷層 21:442020/09/30 區域情報-新北 新北市府列重點發展 塭仔圳前途光明 11:062020/09/30 房市新訊 三芝流浪動物之家恐強拆 400隻浪犬無處去 園長苦嘆「合法化經費破百萬」 17:122020/09/30 社會 生活熱門新聞 中秋連假逛好市多 2歲兒遭檢查員「偷塞紙張」 一打開老爸淚目 - 生活 10／1國際咖啡日優惠懶人包 買1送1、第2杯半價統統有 - 生活 拜登辯論頻閉眼 台灣教授驚發現：記憶體斷線了 - 生活 把握中秋好天氣 連假後入秋最強冷空氣到 最凍時間曝光 - 生活 499之亂趴2！網內雙飽槓千元禮券 3C達人曝：現在續約最划算 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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