中秋連假第1天，新北市長侯友宜今（1日）上午9時許前往石碇服務區視察交通。（葉書宏攝）

中秋連假第1天，新北市長侯友宜今（1日）上午9時許前往石碇服務區視察，關於雙北市的環狀線經營權爭議，侯友宜表示，9月12日已發函給台北捷運公司，盼可以儘早讓新北負責營運，「自己的捷運自己承擔！」

侯友宜說，新北的環狀線都在新北境內，新北有義務、有責任扛起所有營運，台北捷運公司很辛苦代替新北營運，非常感謝也給予肯定，不過，自己的捷運自己承擔。

此外，9月12日已發函給台北捷運公司，未來會坐下來討論，儘早接回來，最好新北市在環狀線營運上承擔起所有責任。

(中時 )