2011年送給大陸的梅花鹿「繁星」與「點點」，已經生下9隻幼鹿，8月28日出生的第9隻幼鹿已經滿月，大陸為這隻幼鹿徵名，經過網友及專家評選決定命名為「鳴鳴」，寓意「一鳴驚人」。

目前在威海劉公島珍稀動物園的台灣梅花鹿，日前動物園為幼鹿發起徵名活動，徵名要求名字簡潔大方、有創意等。

中新網報導，有網友給小鹿取名「斑比」，寓意像「小鹿斑比」一樣茁壯成長。還有網友給小鹿取名「蘋蘋」，取自詩經「呦呦鹿鳴，食野之蘋」。

最終經過專家們評選，寓意「一鳴驚人」的名字「鳴鳴」被採用，另有「九九」、「帥帥」等名字獲得入圍獎。

8月28日，雄性小鹿「鳴鳴」在威海劉公島出生，它的父母是2011年台灣贈送大陸的梅花鹿「繁星」與「點點」。9年來，台灣梅花鹿「點點」已在劉公島上孕育了9個子女。

劉公島珍稀動物園飼養員表示，「鳴鳴」活潑好動，已經跟媽媽學會了奔跑，目前除了吃母乳，還可以吃一些新鮮的樹葉和小顆粒精飼料。同時，鹿媽媽「點點」狀況良好。

(旺報 )