就算面對兩名熱火球員包夾，詹姆斯仍冷靜找尋傳球對象。(美聯社)

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(11：35更新)沒想到今年總冠軍賽首戰，竟會變成如此一面倒局面！湖人1日靠著凶猛三分火力，不僅克服首節一度落後13分頹勢，更在下半場擴大領先到30分以上，湖人最後以116比98輕取熱火，拿下今年總冠軍賽首勝，G2將於3日進行。

熱火一開賽就展現強大三分火力，克勞德、吉米巴特勒兩人接連投進三分球，幫助熱火打出誇張13比0小高潮，一度取得23比10領先，幸好湖人也靠波普連進兩顆三分球，回應19比3猛攻，打完首節，湖人反以31比28領先熱火。

雖在次節，熱火搶回43比41超前，湖人卻在詹姆斯下場休息之際，打出13比0，靠的是丹尼格林、馬基夫莫里斯、隆多等人的三分外線，上半場結束，湖人65比48大幅領先，吉米巴特勒更在上半場結束前扭傷左腳踝，熱火大勢不妙。

幸好吉米巴特勒第3節仍可上場，且投進熱火下半場首球，熱火也改用赫羅取代卓拉吉奇先發，卻沒法阻擋湖人打出20比4，擴大領先到30分以上，熱火已被打傻，前3節結束，湖人93比67大幅領先，也讓這場總冠軍賽提前沒懸念。

不過熱火末節一開始就打出8比2，也讓湖人總教練佛格趕緊喊暫停，不僅換上安東尼戴維斯續在內線肆虐，馬基夫莫里斯也投進三分球止血，可是佛格仍很小心翼翼，直到最後1分23秒，才把主力換下休息，就是不給對手任何逆轉機會。

安東尼戴維斯生涯首場總冠軍賽就摘全場最高34分，外加9籃板、5助攻，詹姆斯也拿25分、13籃板及9助攻的準大三元，波普13分；熱火以吉米巴特勒23分最高，納恩18分，可是卓拉吉奇(腳踝)、阿德巴約(肩膀)兩大主將都因傷提前退場。

(中時 )